中大崇基書院學生會停運　聲明指往後按新章程成立組織與該會無關

中大再多一間書院學生會宣布解散。崇基書院學生會今日（17日）在社交平台宣布，該會或無法再以「學生會」之名，就校政及社政事務為同學發聲，亦難以履行學生代表之核心使命。經審慎思議，昨召開臨時會議，接納臨時行政委員會成員及代表總辭，並依據會章即日起停止運作學生會。聲明又指，此後任何依據新章程成立之組織，均與該會無關。



截至今日，中大9間書院當中，有7間書院學生會已宣布停運，即僅餘2個書院仍有學生會運作。



崇基書院學生會今日（17日）在社交平台宣布，昨日召開會議，接納臨時行政委員會成員及代表總辭，依據會章即日起停止運作。（崇基書院學生會Instagram截圖）

今日是崇基學院75周年嘉年華暨校慶啟動禮，崇基書院學生會同日在社交媒體發文指，昨日（17日）召開臨時會議，接納臨時行政委員會成員及代表之請辭。根據崇基書院學生會會章，學生會已無法正常運作，即日起停運。此後任何依據新章程成立的組織，均與已停運學生會無關係。

該會表示，學生會過去兩年收到校方要求，於完成獨立註冊前，不可對外使用學生會，更被收回使用會室及Mass Mail（廣發郵件的）的權限。會方持續與院方磋商獨立註冊進程，並在協商後有限度維持會室服務和學生活動，以延續學生自治之傳統。

雖然學生會配合有關程序，惟時勢變化，該會或無法再以「學生會」之名，就校政及社政事務為同學發聲，亦難以履行學生代表之核心使命，「倘若徒有形表之虛，卻失去代言之實，將與學生會的精神背道而馳」。故此，昨日召開臨時會議商討有關事宜，並根據會章停運。

學生會向歷屆學生會職員與崇基同學致以崇高敬意，感謝七十餘載每位同行者，並稱「學生自治之路或暫止於此，然自治之精神不滅」。

香港中大文學（資料圖片／梁鵬威攝）

中大9間書院當中，敬文書院學生會在2024年已經停運，伍宜孫書院、新亞書院和逸夫書院的學生會，則在上月底宣布停運，連同上周宣布停運的聯合書院學生，以及和聲學生會和崇基學生會，中大至今已有7個書院學生會停運。現時僅善衡書院和晨興書院的學生會已註冊為社團。