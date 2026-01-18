渣馬｜學生結伴參賽　扮比卡超留青春印記　遲到健兒笑稱床上起跑

渣打馬拉松今日（18日）舉行，在維園終點區，陸陸續續有跑手衝線，人流延綿不斷，部份跑手穿上奇裝異服登場。吳先生與6名友人分別裝扮成寵物小精靈的比卡超和小智，以及進擊的巨人等角色。他們表示，今年第一次參加馬拉松，加上剛剛畢業，希望打扮成特別角色，留下青春回憶。



另一名跑手黎小姐表示，今早遲了起床，原定7時50分起跑的她，7時28分才起床，笑言「潛意識唔想跑」。她起床後發現還趕得及，便立即乘地鐵到起跑點開賽，「我嘅起跑線喺張床度」。



吳先生與6名友人分別裝扮成寵物小精靈的比卡超和小智，以及進擊的巨人等角色。（任葆穎攝）

渣打馬拉松2026在1月18日舉行，十公里組在東區走廊進行，參賽者形成一片「綠海」。（廖雁雄攝）

有跑手精心打扮造型。(梁鵬威攝)

+ 13

在維園終點區，陸陸續續有跑手衝線，人流延綿不斷。在全馬及半馬賽道，有跑手到終點時大汗淋漓、笑容滿臉；有跑手衝線後躺在地上，需由工作人員攙扶。

學生扮鬼扮馬 有比卡超、小智及進擊的巨人

吳先生與6名友人分別裝扮成寵物小精靈的比卡超和小智，以及進擊的巨人等角色。他們表示，今年第一次參加馬拉松，加上剛剛中學畢業，因此打扮成特別角色，又笑言「以為好多人會扮」。

打扮成比卡超的吳先生稱，原本由另一名友人裝扮成人偶，但因天氣炎熱，「中間啲太陽好曬」，最終換上他接力，又說人偶內設有風扇乘涼。

+ 6

有跑手遲起床：我嘅起跑線喺張床度

同樣跑十公里的黎小姐今早遲起床，原定早上7時50分起跑，她7時28分才起床。她笑言「潛意識唔想跑」。她起床後發現還趕得及，便立即乘地鐵到起跑點開賽，「我嘅起跑線喺張床度」。

+ 12

與發哥同組跑手：佢速度唔慢，以健康為主

黎小姐的同行友人梁小姐則與周潤發身處同一組，表示在起跑前看到對方，發哥更對他們說加油。但由於有工作人員阻隔，無緣合照。至於比賽過程，她則指十分涼爽，一邊跑一邊有風迎面吹來，十分舒適。

另一名與發哥同組的跑手鍾先生則在轉彎水站位置看到發哥，表示有很多人圍着發哥，舉機拍照。他形容發哥「速度唔慢，但以健康為主」。他指經常看到發哥跑馬拉松的消息，今次終於看到真人，感到十分高興。他指自己也是第一次參加渣馬，認為體驗十分好，因為景色十分漂亮，氣氛亦非常熱鬧。