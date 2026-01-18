渣打馬拉松｜周潤發轉回跑10公里　現身東廊即受到跑手簇擁合照

【周潤發／馬拉松／渣打馬拉松／渣馬路線】渣打馬拉松今日（18日）舉行，今年有7.4萬人參賽，當中焦點落在第四次參加的影星「發哥」周潤發。他去年表示今年仍會跑半馬，並目標定為2小時20分，不過今年「降呢」回歸10公里賽事。近早上8時，周潤發現身東區走廊起跑位置，即受到其他跑手簇擁合照，他經過傳媒採訪區時，也不忘揮手。



2025年2月9日跑半馬 完成時間：2小時24分鐘33秒

2025年1月21日跑半馬 完成時間：2小時26分08秒

2023年2月12日跑10公里 完成時間：1小時03分58秒



一頭銀髮的影星「發哥」周潤發今年今年回歸10公里賽事，早上近8時現身東廊，向在場傳媒揮手。（洪戩昊攝）

現年70歲的他2023年「出道」渣馬，跑10公里賽事，其後在2024及2025年改跑半馬（21公里），去年稍有進步，以2小時24分鐘33秒完成賽事，他當時表示今年仍會跑半馬，並目標定為2小時20分。

號碼為T3936的周潤發在第七組起步。身穿黑色背心的他甫現身便引來哄動，不少跑手欲跟他合照。不過，他並非與一般跑手一同起步，他與其他藝人如蕭正楠及黃翠如等一同在跑道旁的區域等候，待大部份跑手已起步才出發。他出發時心情大好，頻頻向傳媒區揮手。

「發哥」去年第二度出戰半馬 比前一次快1分35秒

「發哥」周潤發去年2月9日參加渣馬，第二度出戰半馬拉松賽事，早上約7時半抵達尖沙咀起步點。由於天氣寒冷，他穿了長衫及長褲，也戴了手套，與去年只穿背心不同。

根據大會紀錄，他以2小時24分鐘33秒完成21公里賽事，比2024年半馬快1分35秒。他賽後說：「今日天公造美，天氣好好，好涼，好舒服……今年有成績呀，今次有人工加。」

他當時根據他自己計時，成績為2小時22分，他表示十分滿意「三條二」，打算賽後到附近吃碗仔翅慶功。被問到沿途是否好多人找他「打卡」造成阻礙，一向親民的發哥笑言自己身邊有「保皇黨」保護，又指「影完就走，乜事都無」。

周潤發去年賽後表示，把今年目標定為2小時20分，即仍會跑全馬，又笑指到80歲時「跑到兩個鐘頭就ok」，但不會挑戰全馬。

前年首度出戰半馬 比自己預計時間慢4分鐘 笑言被發嫂扣$400

周潤發2024年2月9日第二次參加渣馬，首次挑戰半馬拉松，在上午約11時完成賽事，自己計算時間為2小時19分鐘，對表現不滿意，因他的目標為2小時15分，「唔得啊，差咗4分鐘。」而大會時間為2小時26分08秒。

他當時笑言回到家後，太太會罰他錢，「扣返四百銀啦，一分鐘一百，唔達標呀今日」，所以去年跑快了，因而說「今次有人工加」，他當時也說跑後會去吃碗仔翅慶祝。

他當時表示，天氣涼爽，氣氛亦很好，人多熱鬧，向前跑不容易，「因為最尾嗰槍（組）出發，後面多人，7,000幾人。要跑得『借歪借歪』兩頭行，好多人、跑得好快。」該次亦有平時一同跑步的跑友參加，笑言他們是「G4」（警務處保護要人組）幫他開路，「如果唔係我跑唔到。」他說沿途時時與其他選手自拍，「一路跑一路影，無停過咁影。」

起跑後放在跑褲後袋的手機跌出來 後面跑手拾起

首次跑半馬，周潤發採取「留前鬥後，輕輕鬆鬆跑」策略。西隧過海一段被形容是最困難，他也有同感，不過尚算好，「（隧道內）風好大，開晒抽氣。要耐性同慢慢跑，有段斜路幾辛苦！ 」

他賽後被問會否翌年參加全馬，他就表示如果半馬可以跑到2小時，就會參與，「我應該90歲就可以跑到。」

去年比賽時出現小插曲，在起跑不久，在經過尖沙咀彌敦道DON DON DONKI時，放在跑褲後袋的手機跌了出來，他即時發現，由後面的跑手拾起交給他，在旁的另一跑手之後接過來代為保管。

2023年「出道」揀選跑10公里 最辛苦為東廊太古城上斜路段

2023年2月12日周潤發首次參加渣馬，揀選跑10公里，他賽後表示已經足夠，最辛苦為東廊太古城上斜的路段，但慢跑的速度仍可接受，「好辛苦，濕度好重。」成賽事後再顯親民作風，在場不少人要求合照，他都一一接受。他表示，對順利完成賽事感到開心，又指氣氛熱鬧。

