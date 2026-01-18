國泰大阪返港航班突因維修取消　有乘客批太遲公布　現場一片混亂

國泰航空原定今日（18日）日本時間傍晚6時05分、由大阪飛往香港的航班CX507臨起飛前取消。有乘客向《香港01》表示，地勤職員在原定起飛時間後約半小時，才向他們確認航班取消，理由是出現機件故障，飛機需要維修（aircraft maintenance）。



該乘客指航班取消後現場一片混亂，有乘客曾與職員爭執，航空公司向受影響乘客發放餐飲券，但未有排隊安排，以致「大家都係鬥攝」。至航班宣布取消近一小時後，他才獲航空公司電郵通知候補航班安排在明天早上。他斥航空公司太遲公布航班取消，令乘客無法即時購買其他機票。



國泰航空今日傍晚由大阪飛往香港的航班CX507取消。在大阪關西機場，乘客在登機櫃位前等候安排。（受訪者提供圖片）

過了起飛時間才公布飛機需要維修而取消航班

一名CX507乘客向《香港01》表示，職員在原定的起飛時間後，才告知航班出現機件故障，起飛時間要待再公告方可知道，但到6時30分，職員改口稱因飛機需要維修（aircraft maintenance）而取消，發後現場一片混亂。至7時23分，他收到國泰電郵通知，候補航班的時間為明早日本時間9時25分。

他說，乘客的候補航班時間均不同，有人一家獲分配到不同航班，現場有乘客不滿意候補航班時間太遲。

國泰航空一班原定在今日日本時間下午6時05分，由大阪飛往香港的航班CX507取消。（受訪者提供圖片）

國泰航空一班原定在日本時間下午6時05分，由大阪飛往香港的航班CX507取消，地勤及機組人員緊急開會。（受訪者提供圖片）

乘客指發放餐飲券時無要求排隊 「大家都係鬥攝」致混亂

該乘客表示，候機大堂位置在航班宣布取消後一片混亂，較早前有客人與地勤人員爭執。另外，航空公司向他們發放餐飲券，但他稱現場沒有排隊安排，以致「大家都係鬥攝」。他並指，在航班原定的起飛時間前，已見到地勤人員整理打算發放的餐飲券，質疑職員一早便知航班會取消。他斥責航空公司太遲公布航班取消，「你會令到乘客根本唔可能即刻買其他機票。」

國泰航空地勤人員向受影響CX507乘客發放價值2,000日圓的餐飲券。（受訪者提供）

據國泰向乘客派發的通知，指由於機場一帶酒店不足，着他們自行訂房，每名乘客可報銷房價及交通費用上限2萬日圓，另向各人派發價值2,000日圓的餐飲券。

國泰航空公司向受影響的CX507乘客派發告示，着自行訂酒店，每名乘客可報銷房價及交通費用上限2萬日圓。（受訪者提供圖片）