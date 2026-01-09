彭博︰國泰擬在香港及海外小規模裁員　節省成本為增長放緩作準備

《彭博》引述消息人士透露，國泰航空 （0293） 正為今年增長放緩作準備，已要求所有部門找出節省開支及提高效率的方法，以控制支出，當中包括將部分部門的職位進行整合，部分員工將被重新調配，並於香港及海外進行有限度的裁員。

國泰最新報12.65元，跌0.6%。



消息人士指，國泰航空計劃將非營運人員成本削減約5%，並削減總部市場推廣與行政等部門的開支，部分原因是藉此為人工智能（AI）等投資項目騰出資金空間。

CX國泰(資料圖片)

報道稱，國泰航空預期今年盈利增長將降至個位數水平，為疫情以來首次。行政總裁林紹波去年底表示，國泰航空正進入「更趨正常化」的增長階段。市場預期，國泰航空及香港快運今年運力將增長7.7%。

國泰﹕續評估營運及組織架構

報道引述國泰航空發言人指，國泰航空致力持續評估與優化營運及組織架構，以確保最佳實現長期戰略目標，目前已實施的效率提升措施包括合併日常營運與規劃團隊，並重組銷售等部門，去年集團已整合東南亞與澳洲等區域職能，並將美洲總部從三藩市遷至溫哥華。

《香港01》其後向國泰查詢，發言人指出﹕「國泰積極把握三跑道系統及其他有利條件所帶來的機遇，持續擴展業務並招募新人才，尤其著重於香港市場的招聘工作。我們於2025年的員工總人數達至約34,000人，整個集團亦計劃於2026年招聘約3,000人，以支持公司的長遠發展。

同時，我們亦持續審視及調整公司在香港及全球其他地區的組織架構，以確保其切合集團業務發展所需。擁有一個高效且具執行力的團隊，將有助國泰在競爭激烈且瞬息萬變的外圍環境中保持穩健與靈活性。國泰致力於持續評估及優化業務運作及組織架構，以確保能實現公司的長遠策略目標。」