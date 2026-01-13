國泰航空奪最安全傳統航空公司第2位　按年升1位　過去4年躍升8位

國際航空評級機構AirlineRating今日（13日）發表2026年度全球最安全航空公司名單，其中傳統航空的榜單中，由今年踏入80周年的國泰航空奪得第2位，僅次於阿聯酋的阿提哈德航空（Etihad Airways），第三位則是澳洲航空（Qantas）。翻查資料，國泰航空在新冠疫情結束的2023年排第11位，至去年已闖進三甲的第3位，即過去4年躍升8位。



2026年度全球最安全航空公司出爐，國泰航空在傳統航空公司榜單中奪得第二位，較去年上升一位。（資料圖片）

全球最安全傳統航空公司名單出爐 國泰航空排第二

國際航空評級機構AirlineRating監察全球320間航空公司，今日（13日）公布2026年度全球最安全航空公司，分為傳統航空及低成本航空兩個榜單。

其中今年踏入80周年的國泰航空，奪得傳統航空公司的第2位。榜首是阿聯酋的阿提哈德航空（Etihad Airways），第3位則是澳洲航空（Qantas）。

香港快運航空（HK Express）蟬聯全球最安全低成本航空公司首位。（資料圖片）

翻查資料，國泰航空的排名近年持續上升，新冠疫情結束的2023年第11位，2024年排第9位，2025年闖進三甲排第3位，即今年較去年再升一位，過去4年躍升8位。

HK Express蟬聯全球最安全低成本航空公司首位

低成本航空方面，國泰航空旗下的香港快運航空（HK Express）憑近乎完美的安全審核成績、現代化機隊，以及重視透明與持續改進的團隊文化，再度奪得榜首，連續兩年位列全球第一。

傳統航空公司名單前6名僅相差1.3分。（資料圖片）

評級機構︰傳統航空公司名單前6名僅相差1.3分

AirlineRatings行政總裁Sharon Petersen表示，每年大部份評判標準保持一致，但今年更重視預防湍流，因湍流是造成空難人員傷亡的主要原因。而今年首14位的差距不足4分，頂尖航空公司之間的差距更懸殊，傳統航空公司名單前6名僅相差1.3分。

本年度榜單上的每間航空公司，過去兩年都曾發生過事故。（資料圖片）

登榜航空公司過去兩年曾發生過事故 涉尾翼擦地等

她又指，本年度榜單上的每間航空公司，過去兩年都曾發生過事故，例如尾翼擦地、機上起火和發動機熄火，惟各航空公司每個航班的實際事故率，介乎在0.002至0.09之間，讚揚是整個行業的功勞。

各航空公司每個航班的實際事故率，介乎在0.002至0.09之間。（資料圖片）

全球最安全傳統航空公司排名：

1. Etihad

2. Cathay Pacific

3. Qantas

4. Qatar

5. Emirates

6. Air New Zealand

7. Singapore Airlines

8. EVA Air

9. Virgin Australia

10. Korean Air

11. STARLUX

12. Turkish Airlines

13. Virgin Atlantic

14. ANA

15. Alaska Airlines

16. TAP Air Portugal

17. SAS

18. British Airways

19. Vietnam Airlines

20. Iberia

21. Lufthansa

22. Air Canada

23. Delta2

24. American Airlines3

25. Fiji Airways

