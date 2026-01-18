青少年軍成立10周年辦檢閱儀式　陳國基讚揚培訓成果豐碩

香港青少年軍總會周日（18日）於香港輔助警察隊總部舉行成立10周年檢閱儀式，政務司司長陳國基致辭時稱，香港青少年軍總會作為香港首個正式採用中式隊列為核心基礎訓練的青少年制服團體，一直積極推廣中式步操，培養青少年的國家意識與團隊精神。在特區政府及社會各界支持下，總會逐漸發展成為香港最具規模及影響力的青少年制服團體之一。



圖為2026年1月18日，政務司司長陳國基出席香港青少年軍檢閱儀式及致辭。（政府新聞處圖片）

圖為2026年1月18日，香港青少年軍總會舉行成立10周年檢閱儀式。（香港青少年軍總會Facebook圖片）

陳國基表示，過去10年，總會秉承「從訓練中磨練意志」的宗旨，透過隊列步操、升旗、領導才能、野外求生等訓練課程，培養青少年自律、團結、堅毅的品格，並鼓勵他們積極參與社會服務，回饋社會，為建設香港、服務國家奠定基礎。他指出，透過當日莊嚴的升旗儀式、整齊有力的步操，充分展現青少年軍成員的紀律與毅力，也看到總會10年來培訓工作的豐碩成果。

他指出，特區政府十分重視青年發展，致力培育愛國愛港、具備世界視野、有抱負和具正向思維的新一代。自《青年發展藍圖》公布以來，各政策局和部門全力推進青年發展工作，落實《藍圖》中提出的超過160項具體行動和措施，並因應社會需要，陸續增加超過100項新舉措。

圖為2026年1月18日，香港青少年軍總會舉行成立10周年檢閱儀式。（香港青少年軍總會Facebook圖片）

第二輪青年歷奇資助計劃優化 讓青年認識國情

其中，由陳國基主持的青年發展委員會於2022年推出「青年歷奇訓練活動資助計劃」，鼓勵青年參與有系統、有質素的歷奇活動，建立正面價值觀。第二輪資助計劃已經進一步優化，加入國家知識和香港歷史文化內容，讓青年認識國情、增強家國情懷。

陳國基稱，香港青少年軍總會正是獲資助的機構之一。總會積極響應特區政府的青年發展工作，並推出「青春挑戰‧築夢同行」計劃，透過一系列體驗活動，讓青少年在解決問題、克服挑戰中獲得成就感，培養他們的正向思維和韌性，合共讓超過3,000名青年受惠。他期待總會繼續透過多元活動，激勵青年追尋夢想，促進團隊精神與成長。