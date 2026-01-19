2025年4990萬旅客訪港按年升12％　台日越澳旅客按年增25%

旅遊發展局公佈，2025年全年初步訪港旅客數字為4,990萬人次，較2024年上升12%；其中去年12月訪港旅客量錄得465萬人次，較2024年同期多9%。旅客來源方面，2025年共有3,780萬人次內地旅客訪港，較2024年增加約11%，佔全年訪港旅客量76%；而台灣、日本、越南、澳洲和中東地區的增長尤為強勁，按年增幅均達25%或以上。



菲律賓、泰國、越南和印度旅客已恢復至或超越疫情前水平

2025年共有3,780萬人次內地旅客訪港，較2024年增加約11%，佔全年訪港旅客量76%。非內地旅客約有1,210萬人次，按年增長15%，佔總旅客量24%，當中台灣、日本、越南、澳洲和中東地區的增長尤為強勁，按年增幅均達25%或以上；菲律賓、泰國、越南和印度等短途市場亦已恢復至或超越疫情前的水平。

過夜旅客平均逗留時間微調至3.1晚

過去一年訪港過夜旅客平均逗留時間為3.1晚，相比2024年略少0.1晚；而根據旅發局調查，以10分為滿分計算，過夜旅客的訪港滿意度有8.9分，微升0.1分。

