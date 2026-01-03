飲食業指受跨年煙花取消影響生意跌一半　維港兩岸餐廳失四成預約

聖誕假期結束，立法會議員姚柏良今早（3日）指出，元旦假期恰逢內地三天連假，成功吸引了大量旅客來港。不過，飲食界受到跨年煙花取消影響而生意大減，飲食界立法會議員梁進表示，維港兩岸的餐廳面臨重大打擊，估計營業額減少至少一半，還有約四成的預訂被取消。



2025年12月31日除夕晚上的蘭桂坊，酒吧愈夜愈多人，11時許在場人士已精緒高漲。(資料圖片/羅國輝攝)

姚柏良在商台節目《政經星期六》表示，元旦假期時，內地剛好有3天連假，故有大量內地旅客訪港。而2025年12月的海外旅客人數接近130萬，創下疫情後的單月新高，內地客的增長也顯著。他又指，訪港旅客現多呈多元化特徵，家庭、年輕伴侶、商務、會展以至郊野深度遊的旅客都有，業界希望吸引他們「留耐些、過夜、多消費」，都會為旅客提供良好體驗。

旅遊促進會總幹事崔定邦在同一節目指，僅1月1日就有21萬內地旅客，及超過4萬名國際旅客入境，總數超過25萬人。他指出，最近幾天，本港酒店的整體入住率良好，房價的漲幅也有1%至1.5%。

然而，飲食界卻受到跨年煙花取消的影響，梁進表示，維港兩岸的餐廳面臨重大打擊，估計營業額至少下跌一半，最終有約四成的預訂被取消。他指出，雖然冬至期間的生意表現理想，但聖誕假期卻因港人外遊而受挫。對於未來的農曆新年，梁進持樂觀態度，認為改期的宴會活動可望增強整體生意。

飲食界立法會議員梁進。（資料圖片/鄭子峰攝）

至於如何留住本地消費方面，梁進提議可舉辦適合廣泛群眾參與的活動，吸引市民留港。姚柏良則提出，香港應發掘獨特魅力，將旅客分流到不同地區，打造「旅遊經濟圈」。他提到，可透過海岸特色吸引旅客，從而形成一個完整的旅遊體驗。