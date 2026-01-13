西貢鹹田灣篝火晚會惹關注　漁護署指准生火　將巡查提醒小心用火

西貢鹹田灣海灘除夕及元旦淪為垃圾崗後，網上最新傳出影片，見10多人晚間在鹹田灣海灘圍着篝火歌舞。翻查資料，有內地旅遊平台可報名香港露營團前往西貢鹹田灣，每周末最少有一團出發，內容介紹雖無提及到篝火晚會，但有部份團友於旅程後，在評價留言及上傳多張篝火相片，引來不少聲音關注安全問題。



漁農自然護理署回應指，西貢鹹田灣的沙灘範圍屬指定露營地點，遊人可在指定露營地點上建立帳幕露營、生火或用火。為了保障公眾安全，署方將於假日加派人手巡查郊野公園的熱門地點，有需要時提醒露營人士小心用火，並密切監察內地入境旅行團的情況，有需要時聯絡相關監管機構以作跟進。



網上社交平台Threads轉發抖音一條時長10秒的影片，只見有10多人晚間在西貢鹹田灣海灘上圍着篝火歌舞。（抖音影片截圖）

若從微信搜尋「遊俠客」，可發現有旅行團主打到西貢露營、遊走麥理浩徑一至二段，以及觀賞破邊洲。（微信截圖）

網上社交平台Threads昨日（12日）轉發抖音一條時長約10秒影片，見有10多人晚間在海灘上圍着篝火載歌載舞，玩得不亦樂乎，篝火的高度達至半身，更不時濺出火花，距離篝火不遠處則搭有數個營帳，令人憂心安全問題。

內地旅遊平台可報名香港露營團 團友上傳多張篝火相片

翻查資料，有內地旅遊平台可報名香港露營團前往西貢鹹田灣，每周末最少有一團出發，內容簡介雖無提及篝火晚會，惟有部份團友在旅程後留言評價，並上傳多張篝火相片。若選擇香港出發，索價人民幣270元（折合約301.6港元）；深圳及廣州分別索價人民幣320元及410元（折合約357.5港元及458港元）。

▼香港露營團篝火晚會相片一覽▼



漁護署︰西貢鹹田灣沙灘准生火或用火

漁農自然護理署回應指，西貢鹹田灣的沙灘範圍位於西貢東郊野公園，屬該署的露營地點，又名鹹田灣營地。根據《郊野公園及特別地區規例》（第208A章），在郊野公園及特別地區內，遊人可在指定露營地點上建立帳幕露營、生火或用火。

▼香港露營團用戶評價一覽▼



加派人手巡查提醒小心用火 密切監察內地團情況

為了保障公眾安全，漁護署稱將於假日加派人手巡查郊野公園的熱門地點，包括鹹田灣營地等，有需要時會提醒露營人士小心用火，以免對其他場地使用者構成安全問題，或對郊野公園設施及周邊林木造成破壞。

漁護署並指，會密切監察內地入境旅行團的情況，有需要時聯絡相關監管機構以作跟進。