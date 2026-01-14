宏福苑大火｜黃偉綸：將提多元安置方案回應居民　不會「一刀切」

新一屆立法會今日（14日）舉行首次會議，政府提出有關大埔宏福苑火災後支援及重建工作的議案，經過近9小時討論後獲通過。財政司副司長黃偉綸表示，政府不會採取「一刀切」方式處理居民安置問題，將提出多元方案，回應居民的長遠居住需求。他在發言中，未有再提及「原址重建不切實際」說法。



▼11月28日 大埔宏福苑火警第三日無再見火舌▼



1月14日，第八屆立法會舉行首次大會，討論宏福苑火災各項善後工作，財政司副司長黃偉綸發言。（鄭子峰攝）

黃偉綸：向災民買業權屬「特殊中的特殊」、一次過

領導「應急住宿安排工作組」的黃偉綸表示，政府認同議員認為安置方案應該居民「有得揀」，而非「一刀切」的看法，又稱未來會努力提出不同的具針對性、切實可行的多元方案，實實在在地滿足居民的長遠居住需要，又指會爭分奪秒，盡早提出具體內容。

黃偉綸又表示，聽到議員對於運用公帑購買單位業權的意見，當局在推出相關方案時，會清楚說明理據，確保有足夠透明度。就有議員關注購買業權成為不良先例，黃偉綸強調，今次火災受影響規模之廣，目前根本沒有一個有效的市場機制，可以快速、全面的處理居民的長遠居住安排，政府今次介入僅屬「特殊中的特殊」，應該只是「一次過」的做法。

1月14日，第八屆立法會舉行首次大會，討論宏福苑火災各項善後工作，政務司司長陳國基提出政府議案。（鄭子峰攝）

陳國基：檢討競爭制度 加強對圍標行為阻嚇力

政務司司長陳國基則承諾，會全力做好災後支援與重建工作，協助受影響的居民。就打擊圍標行為，政府正與競委會從多角度，包括立法及其他層面檢討競爭制度，以加強對圍標行為的阻嚇力，當中會考慮《競爭條例》實施至今的情況，以及其他司法管轄區的經驗。

▼12月3日 宏福苑宏志閣居民獲准回家取回重要物品▼

