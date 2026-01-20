煤氣公司引入管道巡檢無人機　節省工程人員上山巡查時間

超強颱風、特大暴雨等極端天氣近年頻現，為強化管道檢查，煤氣公司引入管道巡檢無人機，檢測戶外高壓燃氣輸送管道，加快及精準掌握管道最新狀態，如發現破損可及時修復，進一步保障燃氣的安全和穩定供應。



以川龍至大欖一段路線為例，在山上沿管道步行檢查約需16小時，要分兩日進行。引入管道巡檢無人機可大大節省工程人員上山巡查的時間，而且報告位置精準，提升維修效率。



煤氣公司的無人機設於川龍西煤氣檢管站內，能有效監察地下管道。（煤氣公司提供）

煤氣公司引入的管道巡檢無人機，具備激光氣體檢測功能，配以3D地形比對技術，無人機可在空中沿管道路線進行監測，一旦發現氣體洩漏便即時發出報告，隨即進行維修工程。

無人機駕駛員：大大節省工程人員上山巡查的時間

任職輸氣操作部系統維修組的陳廸奇，是首批獲公司培訓的進階等級無人機遙控駕駛員之一。他指在未使用無人機前，煤氣公司的輸氣操作部人員除了需要到現場沿管道進行巡查外，亦需要最少每三個月沿著管道的「陰極防蝕設備」進行檢測，以進一步勘察地下管道狀態。而每次颱風、黑雨等惡劣天氣後，工作人員更須到現場進行額外檢測。

他指自從引入管道巡檢無人機，大大節省工程人員上山巡查的時間，而且報告位置精準，提升維修效率。

輸氣操作部系統維修組的陳廸奇指，無人機大大節省工程人員上山巡查的時間。（煤氣公司提供）

陳廸奇指，背著大背包上山下山雖然辛苦，但並不困難，最難是在颱風或暴雨後的檢測，因要待天氣和環境許可，方能上山，還得邊走邊應對惡劣天氣後山林環境。

以往出發上山前，他們會心急想了解山中的情況；有了無人機，他們則可即時安排拍攝，監察到管道一帶的情況。此外，如果需要修復管道，工作人員可用無人機先了解周遭環境，有助工程人員掌握叢林的狀況，減低進入叢林工作的風險。

煤氣公司的工程人員每次檢測也要攀山涉水，以檢查川龍至大欖一帶的高壓管道。（煤氣公司提供）

每次檢測，煤氣公司的工程人員必須帶備不同的檢測工具上山，透過專業儀器探測並分析管道狀態。（煤氣公司提供）

煤氣公司的工程人員進行定期巡查，確保地下高壓喉管及地下球閥狀態。（煤氣公司提供）

以往進行管道檢查約需16小時 分兩日進行

煤氣公司助理總經理–輸氣操作許庭茵指，以往進行管道檢查，每次需要三位工程人員一組。以川龍至大欖一段路線為例，在山上沿管道步行檢查約需16小時，要分兩日進行，引入無人機令工程人員可以專注其他重要事項。

煤氣公司助理總經理–輸氣操作許庭茵。（煤氣公司提供）

輸氣操作部系統維修組人員每次均會以三人一組的方式，到山上檢測。（煤氣公司提供）

許庭茵表示，無人機計劃只是公司響應新質生產力發展的開始，公司已計劃參與政府下一輪沙盒計劃，以實現約15公里的超視距操作的目標，屆時可把無人機巡查覆蓋整段共15公里管道，進一步提升檢測效率。