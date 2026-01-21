北河(明河)燒臘飯店涉違規聘外勞　深水埗明哥與接手經營者均否認

勞工處今日（21日）宣布有三名僱主違反「補充勞工優化計劃」有關本地招聘的規定，其中捲入事件的僱主為北河（明河）燒臘飯店及其經營者。根據資料，該飯店的商業登記持有人為長期免費派飯予區內基層及露宿者的「深水埗明哥」陳灼明，惟明哥澄清「唔關我事」，又解釋「北河(明河)」連該店的食肆牌照早已轉讓予另一經營者，對今次事件表示不知情，「清者自清」。



至於接手「北河（明河）」的新經營者亦否認涉事，強調「冇聘請過外勞」，他與明哥均回應指沒就事件收到勞工處通知或接觸。



明哥與新舖位「北河同行」。（羅日昇攝）

舊舖位現時由「壹桶金小菜館」經營。（羅日昇攝）

勞工處今日（21日）指，早前接獲投訴及經調查後，確定北河（明河）燒臘飯店及其經營者申請輸入廚房幫工時，沒有向求職者提供所有已通過勞工處初步甄別的職位空缺，導致求職者不接受聘任，等同拒絕聘用合資格的本地求職者。處方將向其施行政制裁，由今年1月19日起拒絕處理他們隨後兩年在計劃下提交的輸入外勞申請，並同時中止處理其已提交的申請。

政府無披露受制裁店舖地址 登記持有人明哥稱已轉手：唔關我事

根據政府發稿指，受制裁的店名是「北河（明河）燒臘飯店」，新聞稿中並無附上店舖地址，亦無列明部門發現及執法的日期。「北河（明河）燒臘飯店」的商業登記，現時仍為陳灼明（明哥）持有，登記地址為大南街278號。

明哥向傳媒稱，受制裁的店舖應為大南街275號，他早於兩年前搬舖，因為舊舖位有漏水、加租等問題，所以他搬到了位於舊舖位對面的新舖位，由2023年開業至今，並將275號舖租約轉讓予「壹桶金小菜館」。記者今日（21日）到現場視察，275號舖位現時是以「壹桶金小菜館」名義經營。

持有「壹桶金小菜館」商業登記的金皇朝飲食有限公司，為2025年7月成立，與明哥所指的兩年前有出入，使用的地址為大南街275號舖。金皇朝飲食的兩名董事分別姓何及姓徐。

明哥稱兩個月前到食環署辦轉讓食牌手續

另外，明哥提到「北河（明河）」的食肆牌照連同舊舖位的租約，一併轉讓給新經營者，「無收錢」。雙方約兩個月前到了食環署簽名辦轉讓手續，明哥表示其後沒再跟進整個程序是否已完成。他指可能是程序未完成，澄清今次的違規事件與他無關。

不過，翻查食環署的持牌食肆名單，大南街275號舖的持牌食肆為「北河海鮮小菜」，名單中並無「壹桶金小菜館」的持牌紀錄。「北河海鮮小菜」由北河友記有限公司經營，明哥是公司股東之一。

至於明哥指由他經營的「北河（明河）燒臘飯店」，早已搬遷至大南街276號，但翻查食環署紀錄，該處所的持牌食肆名為「北河飯店」。

新經營者否認聘請外勞：連生意都冇，點請外勞？

明哥向記者表示過去曾聘用外勞，但絕非與今次事件有關，而他對今次事件不知情。他又當場透過電話向新經營者「壹桶金小菜館」的負責人查詢，但該負責人強調「冇請過外勞，連生意都冇，點請外勞？」明哥與新經營者均回應指，沒就今次事件收到勞工處相關通知。

由於新聞稿中並無附上「北河（明河）燒臘飯店」的店舖地址，亦無列明部門發現及執法的日期。《香港01》已就這些資料向勞工處查詢，正候回覆。