輸外勞｜淘多多荃灣店否認拒聘本地求職者　擬就勞工處制裁上訴

勞工處今日（21日）公布有三個僱主違反「補充勞工優化計劃」本地招聘的規定，已即時中止已提交的輸入外勞申請，未來兩年繼續拒絕處理相關申請，當中包括淘多多（荃灣）有限公司，即淘多多荃灣店。



淘多多負責人澄清，涉事求職者並不符合淘多多有關倉務員的聘請條件，強調沒有拒絕聘用合資格的本地求職者，現時正準備文件向勞工處提出上訴。



勞工處向淘多多（荃灣）有限公司實施行政制裁。（淘多多FB圖片）

勞工處2026年1月21日公布有三個僱主違反「補充勞工優化計劃」本地招聘的規定。（資料圖片）

三僱主違「補充勞工優化計劃」本地招聘規定 勞工處行政制裁

經「補充勞工優化計劃」輸入勞工的僱主，須優先聘用合適的本地勞工。勞工處今日（21日）公布，早前接獲投訴並經過調查後，確定三個僱主違反優化計劃中有關本地招聘的規定，其中淘多多（荃灣）有限公司申請輸入倉務員時，拒絕聘用合資格的本地求職者。

勞工處已向三個僱主實施行政制裁，由今年1月19日起拒絕處理隨後兩年經「補充勞工優化計劃」提交的輸入勞工申請，並同時中止處理已提交的申請。

▼淘多多深水埗店▼



+ 6

淘多多︰涉事求職者不符合倉務員的聘請條件

淘多多負責人回應《香港01》指，涉事求職者並不符合淘多多有關倉務員的聘請條件，強調沒有拒絕聘用合資格的本地求職者，現時正準備文件向勞工處提出上訴。負責人透露，目前佔逾八成員工為本地人。