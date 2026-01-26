數碼通CEO推Kids CARE保護小童用手機　嘆騙徒手法嫻熟似玩捉迷藏

網絡世界資訊泛濫，近年社交媒體更掀起短片熱潮，惟小童不懂得判斷適合觀看的內容，或影響心理健康發展，也容易沉迷使用智能手機。有見及此，育有兩子的數碼通行政總裁劉若虹去年推出手機應用程式「Kids CARE」，提供各項自定義功能，如封鎖指定手機應用程式等，期望可協助家長管理小童使用手機，引導他們培養正確價值觀。



另外，電信詐騙日益猖獗，SmarTone設24小時熱線供客戶查詢疑似騙案，成立數據分析團隊透過人工智能立即攔截詐騙號碼，惟部份騙徒手法嫻熟，不斷轉換手機號碼，劉若虹認為，只有多管齊下通過教育及提供客戶服務，並與業界及政府部門合作，才能有效減少騙案。「有啲騙徒好快，你Block（封鎖）完佢用第二個電話再打，好似捉迷藏咁。」



SmarTone數碼通去年推出手機應用程式「Kids CARE」。（資料圖片）

數碼通執行董事及行政總裁劉若虹。（梁鵬威攝）

數碼通行政總裁劉若虹育兩子關注小童心理發展

數碼通執行董事及行政總裁劉若虹育有兩名兒子，年齡分別為9歲及11歲，正值生理及心理價值觀的發展期。她認為智能手機正是影響兒童成長的雙刃劍，若正確運用可讓他們獲取知識，惟一旦沉迷遊戲或社交媒體，輕則阻礙學習及作息時間，與父母發生爭執，重則可能受不良短片影響心理，出現憂慮及抑鬱等情緒。

究竟媽咪可唔可以用電話，幾時畀返電話我，點解收咗部電話，好多爭執呀，其實差唔多有八成家庭係因為手機同小朋友有拗撬。 數碼通執行董事及行政總裁劉若虹

手機應用程序Kids CARE目前處於試驗階段。（SmarTone圖片）

推Kids CARE不為賺錢 冀引導小孩培養正確價值觀

惟智能手機與現代人的生活已密不可分，家長難以「一刀切」解決問題。劉若虹指出，雖然市面上的App提供限制使用手機時間的功能，惟小孩仍能在睡覺或學習時間玩手機，也不能消除社交媒體帶來的負面影響。

劉若虹為了承擔企業社會責任，帶領團隊研發手機應用程序Kids CARE，目前處於試驗階段，接受不同用戶的回饋，陸續新增及完善不同功能。她強調目的不為了賺錢，只期望可設計一款讓家長真正滿意的產品，引導小孩培養正確的價值觀。

數碼通執行董事及行政總裁劉若虹。（梁鵬威攝）

Kids CARE主打自定義功能 選擇性禁小童瀏覽指定網站

Kids CARE的功能包括︰指定地點出入提示、GPS位置追蹤、遙距即時鎖定、封鎖指定手機應用程式、阻截指定不良網站、設定每日螢幕使用時間​、封鎖App內購買功能、查看裝置活動紀錄包括螢幕使用時間、Google搜尋、YouTube觀看及使用紀錄等。

譬如佢下午放學返去嗰三個鐘要做功課，嗰三個鐘佢係唔會可以打到機，唔會可以去到YouTube，但佢可以做功課，可以睇電郵……佢自由使用手機嘅時間，就係佢做完功課嘅時間。 數碼通執行董事及行政總裁劉若虹

▼SmarTone數碼通「Kids CARE」功能一覽▼



24小時熱線供客戶查詢疑似騙案 驗證碼查職員身份

不過近年電信詐騙日益猖獗，詐騙電話手法層出不窮，令市民防不勝防，Kids CARE會否加入防騙功能？劉若虹表示，Kids CARE的功能包括限制小孩可收聽的電話號碼，毋須攔截可疑的電話號碼，惟有見騙案數字不斷攀升，數碼通確實不斷努力減少用戶受到詐騙電話滋擾。

劉若虹指，去年已推出全新的24小時網絡安全WhatsApp熱線，供客戶查詢疑似騙案，例如SmarTone假冒網站及可疑來電等，由專業團隊協助識別真偽，同時為免熱線成為騙徒有機可乘的漏洞，客戶可要求透過App發送驗證碼以核實職員身份。

SmarTone數碼通推全新的24小時網絡安全WhatsApp熱線，供客戶查詢疑似騙案。（SmarTone圖片）

數據分析團隊AI尋詐騙號碼︰好似捉伊因咁

劉若虹透露，專門的數據分析團隊透過人工智能找出詐騙號碼，立即作出攔截，惟部份騙徒手法嫻熟，如捉迷藏一樣不斷轉換手機號碼，因此由電訊商主動攔截屬治標不治本，只能夠多管齊下，通過教育及提供客戶服務減少騙案，同時整個電訊界、銀行業及政府部門加強溝通，一同打擊騙徒。

有啲騙徒好快，你Block完佢用第二個電話再打，好似捉伊因咁，好難話做一兩樣可以堵截。 數碼通執行董事及行政總裁劉若虹

數碼通執行董事及行政總裁劉若虹。（梁鵬威攝）

一刀切禁小孩用社交媒體不可行 過份保護易有反效果

新西蘭去年擬立法禁止16歲以下兒童使用網上社交媒體，香港有沒有必要仿傚？劉若虹認為政策難以「一刀切」實行，僅Facebook已難以定義是否屬社交媒體，而法案通過後更可能出現反效果，例如他們一直受到過份保護，一旦年屆16歲後初次接觸社交媒體後，更容易墜進網絡不同的陷阱。

劉若虹又指，在智能手機或網絡未誕生的年代，小孩亦會沉迷閱讀，惟家長不會阻止培養閱讀習慣，只會關心他們閱讀刊物或書籍。因此她作為家長不會「一刀切」阻止兩子使用手機，反而會耐心與他們每日使用手機的時間。