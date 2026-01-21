11 SKIES航天城工人觸電亡　勞工處覆核成功　協盛罰款倍增至52萬

機場島11 SKIES 2023年發生致命工業意外，一名工人於大廈假天花內進行電力裝置工作時觸電，失去知覺並於同日離世。涉事承建商去年1月被判罰款26.1萬元，勞工處就判刑向法庭提出覆核申請，希望提高判刑。西九龍裁判法院今（21日）頒布覆核裁決，將罰款提高至52.1萬元。



機場航天城東路一個商場地盤，一名男工人懷疑工作期間觸電昏迷，送院搶救後不治。（資料圖片/梁偉權攝）

涉事承建商是協盛建造有限公司，因違反《工廠及工業經營條例》、《建築地盤（安全）規例》及《工廠及工業經營（電力）規例》的規定，被勞工處檢控。2025年1月23日，承建商被判罰款26.1萬元。

勞工處之後就有關承建商的刑罰向法庭提出覆核申請。覆核聆訊今日在法院進行。協盛建造有限公司的罰款被提高至52.1萬元。

勞工處發言人表示，裁決向所有承建商發出強烈信息，必須依法保障工人工作安全及健康。控方會繼續留意法院的裁決，對刑罰明顯不足或原則犯錯的個案會提出覆核或上訴申請。