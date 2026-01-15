田北辰：一日兩單致命工業意外　仲要死幾多人政府先肯做嘢？

本港周三（1月14日）先後發生兩宗致命工業意外，前立法會議員田北辰同日以〈一日兩單致命工業意外 規定跟唔上國家步伐 智慧工地系統又唔推 仲要死幾多人政府先肯做嘢？！〉為題發文稱，雖然兩宗慘劇不同性質，但都涉及工人同工業安全，勞福局責無旁貸。他指出，對於規管吊運作業人員資格、要求安裝智慧工地系統等環節，「香港永遠都慢人幾拍」。



促補鑊規管吊運工人資格 「點解香港永遠都慢人幾拍？！」

對於荃灣地盤天秤吊運飛墜風煤樽，他指除吊運機操作員之外，對於把物料裝上吊架，及對落貨的起重吊運員，包括內地與英國等均有嚴格規定，需要完成課程及通過考核先才可上崗，否則即屬違法，但係香港無此規定。

他質疑，「點解香港永遠都慢人幾拍？！」呼籲政府盡快補鑊，規定所有但凡涉及吊運作業的人員，都要完成指定課程及通過勞工處考核。當局並需不定期抽檢工地，一旦發現有吊運工資格不符，除涉事工人，連承建商都要負上刑責。

再促強制安裝智慧工地系統 「呢啲根本唔係啲咩高科技」

至於啟德地盤工人疑遭平台板夾死，田北辰指懷疑有機械推動作業時，將工人連人帶升降台推向牆。他一直以來已多次要求政府立法，不論公私營地盤都要安裝智慧工地系統，「呢啲根本唔係啲咩高科技，只係裝個cam同sensor，機械作業時發現附近範圍有人就會停機，好多時咁就可以救返一條人命」。

不過，田北辰指政府多年想「只係一直keep住鼓勵、勸導」，結果全部都不了了之。其實私營地盤2023年4月起，已可以向政府申請150萬元資助安裝該系統，加上建築信息模擬同創新建築科技的600萬元資助，一共750萬資助，「咁大嘅誘因局方點解唔強制？」他又稱，「局長你一日唔喺呢兩方面做啲嘢，我會繼續追住你嚟鬧！」