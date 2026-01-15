荃灣寶豐路工業意外｜鄰居憶死者為人孝順　今聞死訊嘆：好淒涼

荃灣寶豐路一個地盤，昨日（14日）發生奪命工業意外，天秤吊運一個放有3支風煤樽的吊籠時，懷疑吊籠門打開，風煤樽墮下，釀成1死2傷。死者為一名29歲姓陳男工，今早（15日）其家屬抵達葵涌公眾殮房認領遺體，神色黯然。



死者鄰居向《香港01》透露，與死者一家人相識數十載，其兒子與陳男「由細玩到大」，形容他為人孝順，她得悉噩耗後亦十分難過，嘆謂：「好淒涼。」



今早（15日）死者家屬一行4人認屍後離開。（黃學潤攝）

該名女鄰居接受訪問時稱，與陳男一家相識數十載，形容與他們關係「好熟」；又指陳男有一名兄長，其兒子與他們從小相識，「周山跑，由細玩到大」。鄰居形容死者與父母同住，為人孝順，平常出入都有打招呼、閒聊。她得知陳男死訊，十分難過稱：「好淒涼。」

她續稱，陳男早年於海鮮檔工作，幫忙賣海鮮，工作約一年後，因感無前途、人工低，加上其父親擔心他在海鮮檔容易沉迷賭博、行差踏錯而學壞，於是便轉職到地盤工作，「海鮮檔啲人唔係咁好，賭錢又蝦蝦霸霸，所以叫佢轉工。」而在地盤工作亦不算長時間，約一年多。

29歲男工昨日送院後不治。（羅敏妍攝）

案發於昨午1時34分，據警方初步了解，事發時3名紮鐵工人在場工作，其間一個放有風煤樽的鐵架由天秤吊運，其間3個風煤樽跌下。一名29歲姓陳男工頭傷，一名40歲男工腳傷，均昏迷被送往瑪嘉烈醫院搶救，其中29歲紮鐵男工延至昨午2時40分不治；40歲姓施男工情況嚴重，另一50歲男工則於閃避時扭傷腳。消息指，事發時吊籠門懷疑打開了，風煤樽從內墮地，工人聽到巨響後，便發現有人倒地。

警方稱，3個風煤樽其中兩個長153厘米、闊21厘米；另一個長100厘米、闊25厘米。

↓ 昨日案發後現場及醫院情況 ↓



案發後，警方封鎖現場調查。（黃學潤攝）

