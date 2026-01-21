違規聘外勞北河(明河)燒臘飯店舗位轉名　勞工處：申請人知受制裁

勞工處今日（21日）公開三名僱主違反「補充勞工優化計劃」有關本地招聘的規定，其中捲入事件的僱主為北河（明河）燒臘飯店及其經營者。該飯店的商業登記持有人、「深水埗明哥」陳灼明今日（21日）稱早已將店舖及食肆牌照一同易手，接手「北河（明河）」的新經營者亦否認涉事，事件變得撲朔迷離。



勞工處今晚補充，涉事的北河（明河）燒臘飯店位於深水埗大南街275號地下，在調查過程中，已全面考慮相關人士提供的資料和文件，作出制裁前，已通知申請人，即當事人知情。不過大南街275號地下現址並非叫北河（明河）燒臘飯店，而是叫「壹桶金 小菜館」，去年7月底開張，而該舖位原叫「北河海鮮小菜」。所以關鍵是勞工處何時收到投訴，這個制裁是否早已失效。



深水埗大南街275號地下現為壹桶金小菜館，去年7月底開張。（深水埗美食及消費關注組Facebook專頁圖片）

．違規食肆叫北河(明河)燒臘飯店，位於深水埗大南街275號地下

．「深水埗明哥」陳灼明稱兩年前已將店舖及食肆牌照一同易手

．「北河（明河）燒臘飯店」登記地址為大南街278號，由陳灼明持有

．大南街275號地下舖位在2024年6月仍叫「北河海鮮小菜」

．大南街275號地下舖位現時叫「壹桶金小菜館」，去年7月開業

．「壹桶金小菜館」由金皇朝飲食有限公司經營

．食環署的持牌食肆名單，大南街275號地下舖位的持牌食肆仍為「北河海鮮小菜」

．「北河海鮮小菜」由北河友記有限公司經營，陳灼明是公司股東之一

．陳灼明兩個月前到食環署簽名辦轉讓手續



深水埗大南街275號地下舖位現為壹桶金小菜館，並非叫北河（明河）燒臘飯店，去年7月底開張。（羅日昇攝）

勞工處禁北河（明河）燒臘飯店未來2年聘外勞 中止處理已交申請

勞工處今日（21日）指，早前接獲投訴及經調查後，確定北河（明河）燒臘飯店及其經營者申請輸入廚房幫工時，沒有向求職者提供所有已通過勞工處初步甄別的職位空缺，導致求職者不接受聘任，等同拒絕聘用合資格的本地求職者。處方將向其施行政制裁，由今年1月19日起拒絕處理他們隨後兩年在計劃下提交的輸入外勞申請，並同時中止處理其已提交的申請。

勞工處下午未有披露店舖地址 明哥稱2年前舊舖已連租約轉讓

勞工處在公布中，並無提供「北河（明河）燒臘飯店」店舖地址，亦無列明部門發現及執法的日期。「北河（明河）燒臘飯店」的商業登記，現時仍為陳灼明（明哥）持有，登記地址為大南街278號。

明哥陳灼明今表示，受制裁的店舖應為大南街275號地下舊舖，他早於兩年前搬舖，因為舊舖位有漏水、加租等問題，所以他搬到對面的新舖位，由2023年開業至今，並將舊舖租約轉讓予「壹桶金小菜館」。

「深水埗明哥」陳灼明的新舖位「北河同行」，位於舊舖位對面。（羅日昇攝）

涉事舖位「壹桶金小菜館」由去年7月成立公司經營

今日現場所見，大南街275號地下舖位現時叫「壹桶金小菜館」。持有「壹桶金小菜館」商業登記的金皇朝飲食有限公司，2025年7月成立，使用的地址為大南街275號地下舖位，董事姓何及姓徐。

涉事舖位原叫「北河海鮮小菜」 明哥為公司股東之一

Google地圖顯示，2024年6月拍攝的相片，仍可見大南街275號地下叫「北河海鮮小菜」，由北河友記有限公司經營，明哥是公司股東之一。翻查食環署的持牌食肆名單，大南街275號舖的持牌食肆仍為「北河海鮮小菜」，名單中並無「壹桶金小菜館」的持牌紀錄。

Google地圖2024年6月拍攝的相片顯示，大南街275號的食肆為「北河海鮮小菜」。(Google地圖)

勞工處：施加制裁前已通知申請人 並有書面通知

勞工處晚上補充，確認涉事的北河(明河)燒臘飯店位於大南街275號地下，申請輸入廚房幫工，但申請人進行本地公開招聘期間，沒有向求職者提供所有已通過勞工處初步甄別的職位空缺，導致求職者不接受聘任，等同拒絕聘用合資格的本地求職者。

勞工處表示，在調查過程中，已全面考慮相關人士提供的資料和文件。在決定施加行政制裁前，勞工處已通知申請人，而申請人亦可就懷疑違規行為作出陳述。勞工處經詳細審視所有資料（包括申請人的陳述）後，確定上述僱主違反優化計劃有關本地招聘的規定，並已書面通知申請人有關行政制裁的決定。

明哥與「壹桶金小菜館」負責人均稱無收到勞工處相關通知

「明哥」陳灼明向記者表示，過去曾聘用外勞，但絕非與今次事件有關，而他對今次事件不知情。他又當場透過電話向新經營者「壹桶金小菜館」的負責人查詢，但該負責人強調「冇請過外勞，連生意都冇，點請外勞？」明哥與新經營者均回應指，沒就今次事件收到勞工處相關通知。

明哥提到「北河（明河）」的食肆牌照連同舊舖位的租約，一併轉讓給新經營者，「無收錢」。雙方約兩個月前到食環署簽名辦轉讓手續，明哥表示其後沒再跟進整個程序是否已完成。他指可能是程序未完成，澄清今次的違規事件與他無關。