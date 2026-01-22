警察談判組50年500專家出席研討會　周一鳴：推學童心理韌力教育

警務處今明兩日（22日及23日）舉辦「香港警察談判組成立50周年發展研討會暨展覽會」，當中的研討會邀請逾500位來自內地及柬埔寨等地的談判專家代表，除集中探討海內外危機管理，亦包括構建本地校園支援網絡及如何預防青少年輕生等主題。



警務處今明兩日（22日及23日）舉辦「香港警察談判組成立50周年發展研討會暨展覽會」。(洪芷菁攝）

周一鳴在開幕禮上致辭時表示，警察談判組1975年成立以來，以兼任性質提供全天候支援，由初期專責反恐及處理嚴重刑事案件，到後來處理自殺個案，以至近年積極與跨界別單位合作，聯手應對不同的社會狀況。

警務處處長周一鳴在開幕禮上致辭時表示，談判組會連同教育界，一起加強處理校園危機能力。(洪芷菁攝）

周一鳴指，談判組現時有105位成員，組員需要接受定期訓練及善用科技。另外，談判組會與教育局、醫院管理局、學界及社福界持份者一起加強學校處理校園危機的能力，推廣學童心理韌力教育。

周一鳴提及，三年前新冠疫情復課後，發生不少學童自殺事件，故談判組連同教育界，一起加強處理校園危機能力，協助學童在困境中保持正面態度，例如特意邀請本地精神科醫生為組員提供訓練及專業意見。

有談判組組員展示負責勘查地形的無人機。(洪芷菁攝）

研討會共邀請逾500位來自內地，柬埔寨、迪拜、印尼、澳門、新加坡及瑞士從事談判及危機處理的代表，以及本地教育界和社福界代表參與。研討會首日聚焦海內外危機管理、談判及解決方案的經驗分享。

談判組與來自內地公安機關及海外談判界的講者，探討危機管理合作，並就如何透過談判工作加強公共安全等交換意見。明日的研討會將集中與本地專業團體及學術界探討構建本地校園支援網絡、如何預防青少年輕生，以及人工智能在談判過程上的角色。

研討會共邀請逾500位來自中國內地，柬埔寨、迪拜等談判專家代表。(洪芷菁攝）

活動會場內亦設置談判組成立50周年展覽，透過歷史圖片、紀念物品及重要談判個案等，回顧談判組多年來在挽救生命及維護社會穩定的貢獻。另外，會場亦展示談判專家使用的工具，例如利用遙控操作並設可360度旋轉鏡頭、有收、錄音功能的機械，還有勘查地形的無人機等。