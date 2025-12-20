警察學院結業會操｜豁免部份筆試後投考人數升　周一鳴：立竿見影

香港警察學院今日（20日）舉行結業會操，共34名督察及187名警員結業，正式加入警隊。警務處處長周一鳴指今次的整體投考人數較去年同期有所上升，督察級投考人數上升了9.5%，警員則上升了13.7%，他相信與減省考試，即文憑試中英文取得四級或以上，可減省兩個考試有關。



香港警察學院今日（20日）舉行結業會操。（警方圖片）

警務處處長周一鳴在結業會操後見記者，他指今日在警務處副處長（行動）葉雲龍的見證下，共有34名督察及187名警員於今日結業，正式加入警隊。周一鳴稱，此次情況或許較為特殊，因為這批學員原本已於今年11月完成培訓，但由於當時的環境因素，即大埔宏福苑事件，故將畢業典禮延期至今日舉行。學員離開學院三個星期後外出正式實習或當值，並於12月18日、19日返回學院再接受步操訓練。

在過去數星期至一個月，該批學員經歷過例如全運會、宏福苑事件、立法會的換屆選舉等。他們會發現作為一名警務人員、作為提供緊急服務的紀律部隊一分子，其工作意義重大。周一鳴相信他們在未來的日子，會以忠誠勇毅、心繫社會的模式，服務社會。

周一鳴又表示，在2025年4月至11月30日期間，整體投考人數有所上升。督察級別共有4,350人報考，而警員則有5,731人投考。若以數字計算，與去年同期比較，督察級投考人數上升了9.5%，警員則上升了13.7%，整體而言仍穩步上揚。

他相信與7月1日開始實施的措施，即文憑試中英文取得四級或以上，就減省兩個考試有關。周說：「這一方面的確立竿見影，見到有更多人因為考少兩個試而投考，不排除與投考人數上升有關係。」

資料顯示，警務處於7月1日推出新措施——「見習督察DSE 4+快線」，持有DSE中國語文科和英國語文科第4級或以上成績，或具同等學歷的投考人，可獲豁免應考的語文筆試試卷會增至4份。若通過綜合招聘考試的能力傾向測試，將被視為通過見習督察筆試，可直接進入延續面試，遞交申請到正式聘用，由6至12個月，縮短至4至9個月。

周一鳴出席結業會操後見記者。（網上截圖）

此外，他提到過去已舉辦了兩年的「學警預備課程」。這是一個應用文憑課程，與三間院校合辦，包括港專、科專和明愛，過去兩期反應都非常好。因此，第三期，即2026/27學年，已於12月1日開始正式報名。希望對投身警隊有興趣、需要報讀此課程的人士，現在可以開始向該幾間院校查詢。