荃官前校長華任復病逝　遺體捐港大作大體老師　校友會：師恩永誌

曾擔任荃灣官立中學及孔聖堂中學（今稱孔聖堂禮仁書院）校長的華任復本月6日因病辭世。荃官校友會及孔聖堂均發文哀悼，其中孔聖堂讚揚華任復對學生「循循善誘，關懷備至」，始終懷著一顆慈愛之心，為教育鞠躬盡瘁。



荃官校友會悼文指，華任復遺願是作大體老師，其妻已將遺體運送至香港大學醫學院，不會舉行喪禮。兩校表示，華任復生前死後皆奉獻教育，其懿德典範，永垂不朽。



華任復曾任荃灣官立中學及孔聖堂中學（現為孔聖堂禮仁書院）校長，他於1月6日因病辭世，兩校先後在社交平台發布訃聞。（孔聖堂禮仁書院）

華任復是荃官第六任校長，1982年9月上任至1990年8月離任。其後於1992年至1997年擔任孔聖堂第十二任校長。孔聖堂及荃官校友會均發悼文，證實華任復已於本月6日因病辭世。

當中，孔聖堂中學以「風冷杏壇，桃李興悲」形容學界的沉重心情，指華任復的品德和奉獻受到讚揚；在任校長期間，恪盡職守，致力於指導和扶持後輩，對學生「循循善誘，關懷備至」，深受師生敬重。荃灣官立中學也對華任復離世表示震驚與悲痛，感慨其畢生投身教育，曾任多間中學校長，教育理念已深入每位師生的心中。

華任復曾任荃灣官立中學及孔聖堂中學（現為孔聖堂禮仁書院）校長，他於1月6日因病辭世，兩校先後在社交平台發布訃聞。（荃灣官立中學校友會）

悼文指，華任復生前的遺願是將遺體捐贈予香港大學醫學院，成為「大體老師」，家屬已將遺體運送至香港大學醫學院，亦不會舉行喪禮。訃聞中特別提到華任復生前死後皆奉獻教育，稱讚其懿德典範，永垂不朽。