深水埗滙基書院校長料最快2030年遷入九龍灣新校舍　將同步轉直資

位於深水埗的滙基書院，早年獲批位於九龍觀塘宏照道的新發展用地興建新校舍，佔地約7,000平方米，現正等候相關部門批出工程撥款，並預計於遷校會同步由現時「按位津貼」資助模式轉為直資。校長劉振華表示，若學校獲立法會撥款建校，一般需時2年半至3年興建新校舍；假設學校於2027年獲批撥款，有望於2030年遷校同時轉直資。



他強調，上述只是一個推算時間表，一切視乎立法會何時撥款、日後工程進度等因素，認為家長和學生應對遷校時間表保持合理期望。



滙基書院校長劉振華表示，若進度順利，將於2030年前後正式遷校。（葉志明)

打破千禧校舍框架 保留滙基特色

談及構思中的新校舍設計，劉校長表示，現時新建校舍已不再沿用過往「千禧校舍」的標準化設計，容許學校按自身辦學理念加入特色。他說，構思中新校舍樓高約五層，採用「兩級一層」的佈局，令校舍橫向延伸，而且分為教學行政與學生學習兩幢大樓，方便管理。同時，校方亦希望保留現時校舍的特色，例如走廊外可俯瞰半個籃球場的開放設計。

至於設施方面，劉校長稱，教育局屆時會提供標準配置設施，校方計劃在此基礎上，按教學需重新規劃實驗室及特別室用途，亦有考慮加入宿舍等長遠發展項目，一切將視乎最終設計及資源而定。

轉直資帶來更大彈性

日後若匯基書院成功遷校，亦意味學校將由「按位津貼」中學轉為直資中學。劉振華解釋，按現行政策，按位津貼學校如要遷校必須同時轉制，故學校將同時「遷校轉制」。他說「遷校轉制」後，學校將於中一級以直資模式招生，包括自行收生及收取學費，而在讀中二至中六的學生則不受影響，毋須繳交學費，課程語言及學習安排亦維持不變，但會受惠於新設施及直資制度下更具彈性的師資和活動資源。

談及家長升中選校考慮，劉校長認為，家長最重要考慮學校是否適合子女，而非單純因學校將有新校舍而報讀，又或者因遷校考慮而猶豫。