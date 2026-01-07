大律師公會向會員發通告，1月22日改選領導層。無其他人角逐下，現任主席毛樂禮，以及兩名副主席許紹鼎、薛日華預料連任。



大律師公會1.22改選領導層 毛樂禮連同兩副主席料連任

改選將於當天下午6時，在金鐘統一中心舉行。大律師公會正、副主席預料連任，本屆公會部分崗位都可能有變。其中，副名譽秘書王永愷競逐名譽秘書及財政，接替嚴永錚；鄧建文競逐副名譽秘書。

星級團隊提名毛樂禮的團隊，包括大律師公會前主席陳景生、另一名前主席兼律政司前司長袁國強，以及資深大律師夏偉志。