香港國學發展研究院疑濫用區徽、盜大學相片　賣院長、教授名銜

一名自稱為「香港國學發展研究院」院務辦副院長、民建聯贊助會員劉健遠在社交網站「曬證書」，聲稱持有多個名銜，遭網民質疑。該間「香港國學發展研究院」商標與香港區徽十分相似，並將香港中文大學等相片改圖，假冒成研究院。抖音多個帖文更稱可供他人掛職，包括院務辦副院長。

劉健遠拒回答有否付費掛職，但對學校的地址、其崗位職責均不清楚，表示自己只是中途加入，曾稱「你捐錢夠多，你拿主席頭銜都可以」。民建聯回覆稱，劉健遠為民建聯贊助會員，惟對事件不知情，沒有任何評論。「香港國學發展研究院」在截稿前未有回覆事件。

中文大學表示，已要求有關機構立即停止使用篡改圖片，保留法律追究權利。



「香港國學發展研究院」商標與香港區徽十分相似。（香港國學發展研究院網頁）

標誌與區徽相似 濫用、侮辱可判監

根據「香港國學發展研究院」網站簡介，他們是一所經港府批准設立的綜合性國學研究院，以中國國學為基礎，致力於多領域的研究與傳承，涵蓋文學、易學、歷史學、中國哲學、國學傳承、中醫和風水學等多學科領域。該間「香港國學發展研究院」商標與香港區徽十分相似。

根據《區旗及區徽條例》，除非經副行政署長事先批准，任何人不得把區旗、區徽或其圖案，用於商標或廣告，違者可被判處罰款5萬元；若侮辱區旗或區徽，違者最高可被判監3年及罰款5萬元。

香港國學發展研究院網頁疑將澳門科技大學相片改圖，假冒成研究院。（香港國學發展研究院網頁）

澳門科技大學。（澳門科技大學）

涉盜用多間大學圖片

「香港國學發展研究院」疑盜用多間大學的相片，包括香港中文大學及澳門科技大學，改圖成為「香港國學發展研究院」。此外，該網頁設計亦與南京大學網頁十分相似，在網頁底部更寫有南京大學的網址。在2023年7月21日的帖文，「香港國學發展研究院」稱他們的代表到訪香港大學，但相片卻是暨南大學到訪香港大學的相片。

中文大學傳訊及公共關係處表示，已要求有關機構立即停止使用、發布上述經篡改圖片，強調中大保留一切法律追究權利。

「香港國學發展研究院」疑盜用香港中文大學校園相片，改圖成為「香港國學發展研究院」。（香港國學發展研究院網頁）

香港中文大學校園俗稱四條柱的位置。（香港中文大學Facebook）

研究院辦公室為火炭工廈單位

翻查商業登記資料，「香港國學發展研究院」的登記名稱為「香港高層次人才促進會」，在2023年成立，登記地址為火炭世紀工業大廈單位。記者到訪火炭工廈單位，未見有人應門。

「香港高層次人才促進會」的唯一董事及股東為楊璧彰，持中國身份證，報住地址為湖南省長沙市雨花區，秘書及董事均留下同一個騰訊qq電郵地址。

「香港國學發展研究院」的登記名稱為「香港高層次人才促進會」，登記地址為火炭世紀工業大廈單位，無人應門。（梁祖饒攝）

記者搜尋楊璧彰的qq電郵地址，為雅安醫療顧問（香港）有限公司聯繫方式，該公司是負責接待到香港生子的公司，在2010年成立，並於2012年解散。但董事及股東為兩名香港人，未見楊璧彰的名字。

楊璧彰設有另一間公司「亞洲人物出版集團」，同樣在2023年成立，起初名為「Miracles AI Co. Limited」，在同年12月改名成現時的名字。

抖音網站同樣發現多個「香港國學發展研究院」帖文，可供申請掛職名譽頭銜，包括院務辦副院長、榮譽終身教授及研究中心主任等銜頭。

抖音帖文稱可助掛職名銜

此外，抖音網站同樣發現多個「香港國學發展研究院」帖文，可供申請掛職名譽頭銜，包括院務辦副院長、榮譽終身教授及研究中心主任等銜頭。記者曾查詢如何掛職名銜，他們回覆稱可以「內推申請」，即內部推薦申請，並會給我申請表，惟再詢問是否需要花很多費用時，他們則未有回應。《香港01》過往揭發多宗假學歷的報道，有「內推申請」全部都是騙人的，往往都是騙取金錢獲利。

記者成功聯絡一名自稱獲「香港國學發展研究院」掛職院務辦副院長名銜的劉健遠，他在網上發布帖文，展示自己整個地下擺有多張證書，並有多個名銜，包括「香港國學發展研究院」院務辦副院長、民建聯贊助會員及大中華青年創業家總會創會會長等名銜，遭網民質疑他是買名銜。

劉健遠自稱獲「香港國學發展研究院」掛職院務辦副院長名銜，拒回答有否付費掛職。（劉健遠Threads）

「院務辦副院長」對院校事情不清楚

劉健遠表示知道網上有很多人質疑該張證書的真偽，指記者應該向研究院查詢，並表示自己也是受害者。記者向劉健遠查詢他在「香港國學發展研究院」的職責及崗位，並查詢研究院的工作性質，劉表示不清楚，着記者自行上網調查。

劉健遠經常展示在社交網站展示到訪馬場及「曬證書」的相片，他表示知道網上有很多人質疑該張證書的真偽，聲稱自己是受害者。（劉健遠Facebook）

劉健遠在Facebook「曬證書」。（劉健遠Facebook）

曬「證書牆」 拒回覆掛職是否要付費

他聲稱有「香港國學發展研究院」職員在2023年於微信聯絡他，但自換手機後已失去聯絡，但他未能提供職員的姓名。他稱自己現時仍是掛職院務辦副院長，記者詢問他掛職是否要付費，他則表示自己有權保持緘默，只強調研究院並非由他創立，對商標、偷取大學圖片等事情不太清楚。

他期間更提及「你捐錢夠多，你拿主席頭銜都可以」，記者反問他是否捐錢足夠，就可以取得名銜，他只表示「不記得」。記者問及他「香港國學發展研究院」的地址及曾否到訪研究院，他想了十多秒，同樣稱「不記得」，指自己曾到訪過太多地方。

劉健遠在linkedin填上了多個名銜。（劉健遠linkedin）

翻查資料，劉健遠曾在2019年開設「大中華青年創業家總會有限公司」，為其中一名董事，但公司在2024年已解散，他在linkedin有寫上為「大中華青年創業家總會創會會長」。民建聯回覆稱，劉健遠為民建聯贊助會員，惟對事件並不知情，故沒有任何評論。

民建聯會員分為贊助會員（Associate Member）及選舉會員（Voting Member）。所有申請者入會後均自動成為贊助會員，可理解為一般會員，選舉會員則享有會內投票權利。

「香港國學發展研究院」在截稿前未有回覆事件。