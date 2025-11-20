內地女子涉假學歷申一家5口來港 將爭議申請表筆跡 明年3月審
內地女子涉虛報持澳洲大學的學士學歷，並串謀「孫先生」詐騙入境處以申請「高才通」讓她一家5口來港。她被控1項串謀詐騙罪，案件今（20日）於沙田裁判法院再訊。被告擬不認罪，透露將爭議口頭招認，並傳召筆跡專家就「高才通」申請表筆跡事宜作供。署理主任裁判官鄭紀航把案件定於明年3月18日開審，審期3天，正式答辯及審前覆核定在2月25日，被告續准保釋。
被告徐麗娜（36歲），被控1項串謀詐騙罪，指她於2024年的某天，與一名為「孫先生」的人，串謀詐騙香港特别行政區政府入境事務處處長（「處長」）及其人員，即虛假地向處方表示符合高端人才通行證計劃（B類申請）的資格來港，從而誘使處長及其人員在原本不會批准的情況下，批准被告及其配偶及3名子女進入及逗留香港。
辯方透露會傳筆跡專家作供
辯方指被告擬不認罪，除被告母親外，將傳召2名證人，包括1名筆跡專家就「高才通」申請表的筆跡事宜作供。控方透露會傳召7名證人，包括澳洲雪梨科技大學的海外證人。
案件編號：STCC90002/2025
