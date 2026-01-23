澳門研興建6條輕軌路線共19公里長　地下軌道入市區設新馬路等站

澳門公共建設局今日（23日）發布澳門輕軌發展策略研究，構思未來興建6條路線，分為短中長期三個階段動工，包括東線延伸線、石排灣線延伸線、南線、西線、氹仔北線及氹仔中線，全長19公里，大部份路段將採用地下行駛，連接各大口岸和居民生活區，包括新馬路、青茂口岸、港珠澳大橋口岸等，預計落成後將與現有路線構建成環形網絡。



澳門公共建設局發布《澳門輕軌發展策略研究 路線藍圖介紹文本》。圖為澳門未來輕軌圖。（文件截圖）

新路線將涵蓋重要地段，連接各大口岸和居民生活區，與現有路線構建成環形網絡，以地下行駛為主。（資料圖片／鄭子峰攝）

澳門擬興建6條輕軌線路 構成環形網絡以地下行駛為主

澳門公共建設局發布《澳門輕軌發展策略研究 路線藍圖介紹文本》，除了目前的氹仔線、石排灣線、橫琴線及正在興建的東線外，當局共規劃6條線路，分為短中長期，包括短期項目的東線延伸線及石排灣線延伸線；中期項目的南線及西線青茂至筷子基段；長期項目的西線餘下沙路段、氹仔北線及中線。

澳門公共建設局指，新路線將涵蓋重要地段，連接各大口岸和居民生活區，與現有路線構建成環形網絡，以地下行駛為主，以應對颱風和暴雨等極端天氣，地面僅保留必要的出入口和通風設施，減少對噪音及​城市景觀的影響。

澳門公共建設局共規劃6條線路，分為短中長期三個階段。（文件截圖）

東線延伸線由關閘往西延至青茂口岸 採用地下軌道

其中東線延伸線長約1.5公里，由關閘往西延至青茂口岸，兩個車站為青茂站及市民公園站，全段採用地下軌道，日後與西線對接貫通成外環。石排灣線延伸線長約2.1公里，由石排灣延至路環市區，三個車站為熊貓館站、荔枝碗站及路環市區站，全段採用高架模式。

南線由媽閣來往港珠澳大橋口岸 僅人工島採高架設計

南線長約7.7公里，由媽閣來往港珠澳大橋口岸，7個車站包括媽閣站、西灣站、南灣站、城市日站、皇朝站、東城南站及港珠澳站。當中兩個是轉乘站，媽閣站連接西線及氹仔線，乘客可通過地下行人通道轉線；東城南站則連接東線。

當局料南線以地下軌道為主，減少對城市景觀及航道的影響，僅港珠澳口岸人工島路段採用高架設計，由於澳門半島路段限制較多，需按限制整合設計，故建議中期推動項目。

2026年澳門輕軌路線圖。（澳門輕軌網頁圖片）

西線由青茂來往媽閣 筷子基至媽閣段涉複雜問題需時處理

西線長約3.7公里，由青茂來往媽閣，6個車站包括青茂站、筷子基站、沙梨頭站、新馬路站、下環站及媽閣站，兩個總站都是轉乘站，青茂站連接東鐵延伸展，媽閣站連接南線。整個工程將分開兩個階段完成。

由於筷子基至媽閣段涉及較為複雜的問題，包括內港防洪整治、小量碼頭調整、航運、填海等，需較長時間處理，屬於遠期項目。而西線第一期的青茂至筷子基段可優先動工，屬於中期項目。

西線全地下軌道設計 因地勢低與防洪工程同步推進

當局料西線採用全地下軌道方案，減少對航道的影響，地面僅設置車站出入口及必要機電設施，降低對周邊景觀與道路環境的干擾。另外由於西線途經的內港地勢較低，設施需高於地面數米，因此需與防洪工程同步推進。

澳門媽閣站毗鄰媽閣廟。（澳門特別行政區文化局圖片）

氹仔北線配合新城區發展 採中運量軌道疏導人流

氹仔北線長約3.9公里，5個車站包括海洋站、新城C站、新城D1站、新城D2站及北安站，當中新城D1站可轉乘氹仔北線，並預留用作延伸的第五通道。

氹仔中線長約2.2公里，4個車站包括新城D1站、史伯泰站、中央公園站及馬會站，兩個總站都是轉乘站，包括連接氹仔北線的新城D1站，而現有氹仔線的馬會站位於高架橋，將設人行通道連接氹仔中線的地下車站。

當局指，氹仔北線為配合新城區發展，包括澳門國際綜合旅遊文化區新場館的規劃，將提供中運量軌道交通，以​疏導大型表演活動的人流。