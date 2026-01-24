禁手機陣前夕｜的士站未見有車違例　逾半無擺機　有的哥撐新例

政府修例打擊的士「電話陣」，新例明日（25日）起實施，司機在座位前不准擺放超過2部流動電訊裝置，且屏幕對角長度須在19厘米內。



記者今午（24日）約2時在九龍塘公共運輸交匯處附近的士站觀察，至少十多部的士駛經，目測所有的士司機座前均沒有擺放超過兩部電話，逾半座前無放置任何流動裝置。有司機憶述曾目睹有的士座前同時擺放7部電話，認為會令司機分心，贊成今次新措施。



記者下午約2時在九龍塘公共運輸交匯處附近的士站觀察，至少十多部的士駛經，目測所有的士司機座前均沒有擺放超過兩部電話。（任葆穎攝）

司機梁先生稱最誇張曾見7部手機陣

的士司機梁先生表示，平日開工只用一部電話，因甚少用應用程式接單，而且「做咗幾廿年，瞇埋眼都叻過導航」，新措施對他影響不大。他又憶述以往的士「電話陣」很常見，最誇張目睹有的士同時擺放7部電話，「用慣嘅人就唔會覺得危險，我哋用唔慣就覺得會分心。」

司機劉先生稱新措施合理 毋須再收緊

司機劉先生說，平日較常接街客，使用兩部電話開工已足夠，一部用於接單、一部用於導航。另一司機陳先生同樣接街客多，認為新措施合理，且毋須再收緊，「一部自己用、一部揸車」。他憶述見過不少司機擺電話陣，「3至4部係基本」，認為會令司機分心。

明日起，在新規例之下，司機在駕駛時均不得使用多於兩部流動電訊裝置，包括電話、平板或手提電腦等，而有關裝置的屏幕對角長度不可超過19厘米，不能阻礙司機目視道路及交通情況及對觀察路況用的倒後鏡、裝置或攝像顯示器的視線，違反規定的司機最高可判處罰款2,000元。

