強制巴士戴安全帶｜運輸署：實施半日運作暢順　執法會法理情兼備

巴士強制佩戴安全帶的新法例今日（25日）生效，若座位有安全帶，乘客不佩戴即屬違法，可罰款5000元及監禁三個月。運輸署在社交平台表示，一直與相關部門及公共運輸服務營辦商等業界密切注意實施情況，至今運作暢順。署方強調，新規定實施初期，會以持續加強宣傳和公眾教育為先。執法部門會法理情兼備，因應實際情況，作出專業調查，公平公正方式處理。



巴士強制佩戴安全帶的新法例今日（25日）生效，為協助乘客適應，運輸署與專營巴士及港鐵巴士營辦商進一步加強宣傳和公眾教育。（運輸署Facebook圖片）

運輸署指，為協助乘客適應，已與專營巴士及港鐵巴士營辦商進一步加強宣傳和公眾教育，包括在港九新界人流較多的巴士總站，如中環港澳碼頭、牛頭角樂華、葵涌大隴街、粉嶺皇后山及東涌站等巴士總站，以及不同公共運輸交匯處如屯門站、兆康站（北）和天水圍站等公共運輸交匯處，加派職員提醒乘客包括兒童、長者和有需要人士，為保障乘車安全穩妥佩戴安全帶，並在有需要時提供協助。

運輸署表示，去年11月起展開全方位宣傳，透過網頁、政府電視宣傳短片、海報、傳媒、社交媒體、資料包、家長電子專遞、各區交通燈控制器宣傳畫貼等加強公眾教育。當中，巴士車廂和巴士站已加強廣播及張貼海報，提醒乘客。此外，署方會在機場️及各口岸並透過旅遊發展局等渠道向旅客加強發放資訊。