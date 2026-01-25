強制巴士戴安全帶｜陳美寶：不是為了懲罰乘客　情理法兼備執法

強制戴安全帶的新例今天（25日）起生效，所有公共交通工具及商用車乘客必須佩戴安全帶，否則最高罰款5000元及監禁3個月。運輸及物流局局長陳美寶表示新措施不是為了懲罰乘客，初期以教育和宣傳為主，會情理法兼備、人性化執法。



運輸及物流局局長陳美寶。（資料圖片）

陳美寶在無綫電視節目《講清講楚》中表示，強制乘客佩戴安全帶是為了保障安全，參考了外地，以及2018年大埔公路翻九巴交通意外的調查委員會，也作出相關建議。她說，推行初期以教育和宣傳為主，在執法時一定確保情理法兼備，希望人性化。

我們推出這個政策，不是為了懲罰乘客。 運輸及物流局局長陳美寶

陳美寶表示，法例加入合理辯解條款，舉例有不能預見情況，或有特別原因，如出現緊急情況、造成乘客不適或類似情況，通知司機，可能要將車輛駛至路旁處理，以上緊急或突發情況，都可以理解為合理辯解。

強制巴士戴安全帶新例在城巴實施大致暢順

城巴發言人表示，已加派前線人員於各主要巴士總站、口岸及機場等，提醒市民及遊客在上車後須佩戴安全帶，並增設流動告示牌，於法例實施初期加強推廣。此外，全線車隊車頭擋風玻璃將設特別告示，提醒乘客佩戴安全帶。截至目前，新法例在城巴車隊的實施大致暢順。

目前，城巴約800輛巴士已在全車所有座椅或上層所有座椅安裝安全帶，公司會定期全面檢查及保養安全帶，確保其處於良好狀態。為確保前線團隊了解法例詳情，公司已為車長制定並發放內部指引，以及針對不同場景的建議處理方法。同時，車廂的智能系統已加入特別廣播選項，讓車長可以在必要時啟動廣播，提醒並鼓勵乘客佩戴安全帶。

公司將繼續密切留意法例實施初期的營運情況，以及前線團隊及乘客的意見，繼續致力於提升行車安全。