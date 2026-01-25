強制巴士戴安全帶｜記者實測一半乘客無戴　短途客：戴完都落車

巴士強制佩戴安全帶的新法例今日（25日）生效，若座位有安全帶，乘客不佩戴即屬違法，可罰款5000元及監禁三個月。《香港01》記者今早乘坐多輛巴士，其中九巴8號線，觀察高峰全車30名乘客之中有16人有佩戴，即約一半人無戴。部分市民未習慣新例，大呼不便。有短途乘客未有戴安全帶，笑言「戴完都差唔多落車」。



其中，手抱嬰兒的乘客邱小姐戴上安全帶，坐在近走廊位置。當她身旁的乘客要下車時，她要立即解下安全帶，並起身讓位；由於當時巴士正在行駛，她感狼狽。她認為新法例出發點是好的，但新巴士空間較淺窄，令人十分不便。政府表示新措施不是為了懲罰乘客，初期以教育和宣傳為主，會情理法兼備、人性化執法。



目前全港有約3,500輛專營巴士配備安全帶，佔總數約六成，包括所有新車及獲政府資助加裝的巴士。記者今早10時許在紅隧口前的巴士站觀察，大部份巴士均得少量座位有安裝安全帶。

2025年1月25日，巴士強制佩戴安全帶的新法例即日起生效，部份城巴在車頭貼上「請佩戴安全帶」的告示。（廖雁雄攝）

有乘客欲戴安全帶「卡住」擾攘一輪

記者登上城巴102號來往筲箕灣及美孚的巴士，全車僅14個座位有安裝安全帶。其中一名乘客梁小姐甫上車便立即戴上安全帶，但由於卡住了，所以擾攘了一輪。

梁小姐指即使自己身型不算龐大，仍覺得在巴士佩戴安全帶十分麻煩。（廖雁雄攝）

被問及是否因為新法例而佩戴，她稱「梗係啦」。不過，她亦指即使自己身型不算龐大，已覺得佩戴十分麻煩，相信身型較龐大的人會更不便。

2025年1月25日，巴士強制佩戴安全帶的新法例即日起生效，於巴士站立則不受新法例影響。（廖雁雄攝）

有長者忘記戴擔心會被罰款

同車另一位乘客陳婆婆則沒有佩戴，經記者提醒後才戴上。她指自己平時也會佩戴，但有時會忘記，擔心新法例實施後會被罰款。警方表示，如需執法時，將會採取法理情兼備的方針，因應實際情況及考慮相關人士提出的辯解，再決定是否作出檢控。

2025年1月25日，巴士強制佩戴安全帶的新法例即日起生效，記者今早10時許乘坐九巴8號線實測，全車30個乘客中一度只有16人有戴，15人沒戴。（廖雁雄攝）

記者其後登上九巴8號來往九龍站及尖沙咀碼頭的循環線巴士，全車有90個座位，全數有安裝安全帶。巴士駛至聖三一堂中學站時，全車高峰期有30個乘客，當中16人有佩戴，即約一半人沒戴安全帶。

2025年1月25日，巴士強制佩戴安全帶的新法例即日起生效，手抱嬰兒的邱小姐戴上安全帶，坐在近走廊位置。（廖雁雄攝）

邱小姐認為巴士強制佩戴安全帶的新法例出發點是好的，但新巴士空間較淺窄，令人十分不便。（廖雁雄攝）

手抱嬰兒乘客狀甚狼狽

不過，有市民大呼不便。其中，手抱嬰兒的邱小姐戴上安全帶，坐在近走廊位置。當她身旁的乘客要下車時，她要立即解下安全帶，並起身讓位；而當時巴士正在行駛，令她感狼狽。她認為新法例出發點是好的，但新巴士空間較淺窄，令人十分不便。

麥小姐表示，自己的車程僅三分鐘，戴安全帶後可能已差不多下車。（廖雁雄攝）

乘客：車程僅三分鐘 戴完可能已差不多下車

同車另一位乘客麥小姐則沒有佩戴，她指自己不知道新法例已實施。她解釋，上車後僅三分鐘車程便會下車，戴完安全帶可能已差不多下車。她批評法例欠一致性，因為企位也沒安全帶。