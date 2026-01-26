的士司機穿女黑裙　在私人屋苑走廊遊蕩兼手淫　求情稱壓力大候判

中年的士司機在其所住的私人屋苑，穿上黑色女裝裙，在單位外走廊遊蕩及手淫，鄰居覺古怪，安裝閉路電視並拍到情況，被告認因性慾望而犯案。司機今（26日）在東區裁判法院承認在公眾地方的猥褻行為罪，他求情指因要供養父母，及要照顧患腦退他的母親感壓力，已感到後悔。主任裁判官張志偉指案情嚴重，先為被告索取感化及社會服務令報告。押後至2月9日判刑，被告續准保釋，但不得接觸控方證人及返回案發地點。



被告許健誼，51歲，的士司機，承認1項在公眾地方的猥褻行為罪，指他於2025年10月14日在黃竹坑雅濤閣某樓層走廊，無合法權限或辯解而在公眾地方猥褻暴露其下體。

被告許健誼在東區法院認罪候判。

被告稱已就其情況求醫

被告求情指，他任職的士司機及已婚，須供養父親及患腦退化症的母親，犯案是因為長期承受壓力而無法處理，他已就有關情況求醫，亦有定期覆診。被告指，對事件感到後悔，承諾會改過，望法庭予以輕判。

張官指，本案案情嚴重，惟考慮到被告有求醫及著手解決自身問題，故先為被告索取感化及社會服務令報告。

鄰居見被告在走廊遊蕩感擔憂裝CCTV

案情指，自去年4月起，被告的鄰居察覺被告不時在樓層走廊遊蕩，故感到擔憂，遂於單位外安裝了閉路電視。至10月15日，鄰居翻看有關閉路電視錄像時，發現被告穿著黑色裙裝，在居所走廊露械及手淫，於是報警處理。被告同日被捕，他警誡下承認出於性慾望而犯案。

案件編號：ESCC900049/2025