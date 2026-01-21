沙田遇大隻露體狂！夜歸女轉身追擊狂奔　後續笑爆全網：我無嘢驚

沙田街坊夜歸小心「露體狂」！有香港女子於社交平台Threads表示，日前深夜歸家時，在沙田街頭不幸遇上「露體狂」露出下體，嚇到轉身想走，然而定神後鼓起勇氣「反擊」，追上「露體狂」以手機拍下對方狼狽逃走一幕。她又寄語其他女仔保持警覺，「真係唔好睇個人四四正正，原來都可以做出咁癲嘅行為！」。



影片引來網民熱議，不少人看到「露體狂」反應「爆笑」，大讚樓主「做得好」，「條友逃走嘅跑姿咁似進擊的巨人嗰啲巨人」、「處變不驚呀」、「有料，畀着係我唔敢追」。但也有網民提醒要注意安全，「條街都ok靜，追上去其實有啲危險」。



有香港女子在沙田街頭遇上「露體狂」露出下體，本嚇到轉身逃走，然而定神後鼓起勇氣「反擊」。（Threads@togit.leather）

「住沙田區既朋友！要小心！有變態佬出沒！」該香港女子於1月16日在Threads發布影片，講述在沙田返家時慘遇「露體狂」的恐怖經歷，直指「容許我講下粗口！我而家嘅心情就好似坐緊過山車，好難以用筆墨形容」。

沙田夜歸女遇「露體狂」

樓主憶述，當日凌晨近3時回家時，見到有1名男子行迹奇怪，「過完馬路我見有個男人行咗喺我前面，見佢個感覺好似搵緊路咁，跟住見佢落咗去隧道，然後又行返去我前面，我以為佢搵緊路點行啦」。不過因為男子外貌及裝束正常，「身形操過肌咁款」，樓主起初未有在意，沒想到行到轉彎位時，對方竟然向她露出下體，「佢老X呀！佢企咗喺牆邊，打大赤肋露左條X出嚟」。

樓主於沙田街頭遇上「露體狂」。（Threads@togit.leather）

鼓起勇氣轉身追擊「露體狂」

面對刺激畫面，樓主嚇到轉身即走，「我當堂嚇到走夾唔抖，即刻喺佢隔籬跑走：X！係咪黐X線㗎！」，然而稍稍定神後心念一轉，鼓起勇氣「反擊」，追上男子用手機拍攝對方狼狽逃走畫面，「當我跑咗幾步之除，我心諗我都幾十歲人我有咩未見過！我無野驚，唔怕！於是即刻跑返轉頭」。

「露體狂」狼狽逃跑

從影片見到，當時天色已黑，樓主奮力奔跑，終在轉彎位拍下男子逃跑背影。男子穿長袖上衣、短褲，拔足狂奔到街尾後轉彎消失於鏡頭，樓主則喘着氣怒罵，「X！戇X X㗎！。

樓主奮力奔跑，終在轉彎位拍下男子逃跑背影。（Threads@togit.leather）

男子穿長袖上衣、短褲，拔足狂奔到街尾後轉彎消失於鏡頭。（Threads@togit.leather）

提醒夜歸女保持警惕：變態佬無樣睇！

樓主感嘆，「諗住影佢大頭，點知條變態佬已經走到冇雷公咁遠，跑到去街尾位置。好可惜幫唔到佢出名！」。她寄語夜歸的女士們必須時刻警惕，「真係唔好睇個人事事正正，原來都可以做出咁癲既行為！1個女仔夜媽媽返屋企真係要每分每秒保持警惕，變態佬無樣睇！真係要好好保護自己」。

網民爆笑 讚女事主勇敢

影片引起網民關注，不少人看到「露體狂」反應「爆笑」，「條友逃走嘅跑姿咁似進擊的巨人嗰啲巨人」、「下次笑X佢：X！咁細唔好攞出嚟啦！」，又讚樓主「勇敢」，「處變不驚呀」、「有料，畀着係我唔敢追」、「變態佬！」、「好恐怖」

不過也有網民提醒要注意安全，建議報警處理，「就咁睇片條街都ok靜，追上去其實有啲危險」、「好運中心，呢度有cam，你可以報警，九成九拉到」、「你照報警，通常幾日內拉到人」。

樓主回應時補充，該男子「行路都虧虧地咁款」，懷疑對方「HI咗嘢，個樣勁迷」，直呼「好X嘔心」。她續說，該男子疑從沙田瀝源方向行過來，「都唔知佢係咪做完Gym嚟」，對此心有餘悸，「其實都真係呀，條街好少人，我追嗰刻都有啲淆，唔知佢仲係咪匿埋咗嗰條柱旁邊」，決定會網上報警備案。

（Threads@togit.leather）