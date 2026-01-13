屯門東涌空氣健康風險達嚴重水平　多區甚高　環保署籲減戶外活動

環保署今日（13日）錄得較平常為高的空氣污染水平。截至今日下午6時，屯門和東衝一般監測站的空氣質素健康指數錄得10+，相對的健康風險級別達到「嚴重」水平。其他多區的監測站亦達到「甚高」水平。署方提醒兒童、長者及心臟病或呼吸系統疾病患者應盡量減少或避免體力消耗及戶外活動，一般市民亦應減少或盡量減少戶外體力消耗。



屯門空氣質素健康指數錄得10+，相對的健康風險級別達到「嚴重」水平。（香港天文台）

環保署指，本港今日風勢微弱，不利於空氣污染物擴散。充沛的陽光助長光化煙霧活動，令臭氧及微細懸浮粒子在珠江三角洲區域內迅速形成，而較高的臭氧水平亦加速二氧化氮的形成。

根據香港天文台預測，一股和緩程度的偏東氣流會在明天逐漸影響廣東沿岸。環保署預料在此之前，本港的空氣污染仍會維持在較平常為高的水平。

今日下午6時，環保署網站顯示，屯門和東涌一般監測站的空氣質素健康指數錄得10+。其他多區的監測站亦達到「甚高」水平。（環保署網站截圖）

署方提醒，當健康風險級別達到甚高或嚴重水平時，兒童、長者及心臟病或呼吸系統疾病患者應盡量減少或避免體力消耗及戶外活動。一般市民應減少或盡量減少戶外體力消耗，以及減少在戶外逗留的時間，特別在交通繁忙的地方。

署方指，當空氣質素健康指數處於甚高水平時，從事體力勞動戶外工作僱員的僱主應評估戶外工作的風險，並採取適當的預防措施保障僱員的健康。當處於嚴重水平時，所有戶外工作僱員的僱主應評估戶外工作的風險，並採取適當的預防措施保障僱員的健康。

根據衞生署網站，空氣污染對健康有不少潛在影響，包括鼻子及喉嚨痕癢、氣喘、咳嗽、胸痛或胸悶等。哮喘或慢性呼吸系統疾病患者如接觸到空氣污染物，病情便會加劇。