坐巴士戴安全帶｜交諮會主席表態支持：內地英澳早已實施

巴士等車輛實施強制安裝和佩戴安全帶的新法例三日，爭議仍不斷，交通諮詢委員會主席黃仕進今日（27日）表態支持新法例。他指，政府曾向交諮會報告相關修例建議，委員均表示支持；而其他地方例如中國內地、澳洲、英國等早已有在公共交通工具佩戴安全帶的相關法定要求，香港的乘客亦應獲得更佳保障。



巴士強制佩戴安全帶的新法例1月25日起生效，當日有乘客戴上安全帶。（廖雁雄攝）

黃仕進：進一步保障乘客安全

黃仕進認為，乘客出行安全定當放在首位。他指新法例將原本已適用於私家車、的士和公共小巴的強制安裝及佩戴安全帶法定要求，延伸至其他車輛，進一步保障乘客安全。他指政府曾向交諮會報告相關修例建議，委員均表示支持。

黃仕進表示，研究顯示，佩戴安全帶可減低交通意外中死亡和重傷的風險分別約四成和七成，而強制佩戴是提高安全帶使用率的有效方法。其他地方例如中國內地、澳洲、英國等早已有在公共交通工具佩戴安全帶的相關法定要求，香港的乘客亦應獲得更佳保障。

2018年在大埔巴士車禍讓社會深刻反思乘客安全保障

他指2018年在大埔公路發生的嚴重巴士致命交通意外，讓社會深刻反思乘客安全保障。為避免類似嚴重傷亡再次發生，政府經研究和討論後實施新規定，有其合理性和必要性。他亦指留意到新法例包含容許乘客提出合理辯解的條文，表示樂見警務處表示在執法時會採取法、理、情兼備的方針。

他表示，當局在條例生效初期加強宣傳及公眾教育，向司機、乘客及相關業界介紹法例要求，讓市民大眾明白新規定旨在保障市民安全表示支持。

交通諮詢委員會主席黃仕進。（資料圖片）

城巴發言人表示，自安全帶新規定實施以來，留意到安全帶的使用率顯著提高，為確保所有乘客安全帶處於良好狀態，公司已加強對巴士安全帶的全面清潔與保養。根據車隊管理要求，公司將定期為每輛專營巴士在非營運時間進行深層清潔，並已針對安全帶消毒及保養作出更嚴謹要求。

發言人續說，城巴將繼續在各主要巴士總站、口岸及機場等地點增派前線人員，加強宣傳教育，提醒市民及旅客上車後必須佩戴安全帶，有關安排將至少維持一個月，目前新規定在城巴車隊的實施運行大致暢順。

九巴及龍運表示，留意到政府回應傳媒就強制佩戴巴士安全帶的提問，公司會配合當局推行有關工作，包括宣傳和公眾教育。九巴稱非常重視車廂安全帶的清潔和正常操作，目前九巴每輛巴士每天進行至少兩次車廂基本清潔，每兩星期在車廠進行車廂徹底深層清潔，均涵蓋清潔和消毒安全帶；而每輛巴士均會接受定期檢驗，包括日檢、月驗，以及每年進行的巴士年度檢驗，檢查內容包括全車廂安全帶運作，確保所有機件及設備能夠正常運作。

九巴及龍運稱，如果車長發現或接獲乘客通知安全帶失靈或損壞，應在安全情況下紀錄有關情況，及於到達總站後通知公司，公司會盡快跟進。