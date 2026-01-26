巴士安全帶罰款　陳恒鑌認低估民間反應　倡半年檢討短程改兩點式

巴士強制佩戴安全帶新法例周日（25日）起生效，有人說難扣難解、有短途客嫌煩寧企。立法會交通事務委員會主席陳恒鑌今日（26日）在電台節目承認上屆立法會審議相關法例時，由於與規管網約車等法例綑綁，因此「比較少去討論」巴士安全帶，的確低估坊間對安全帶設計及實際操作的反應，他建議在條例實施半年後檢討，以平衡安全與便利。



陳恒鑌形容，新例首日兩極，他觀察到部份人會主動佩戴，但亦有相當部份人認為巴士上的三點式安全帶「好緊、好難套」，導致在短途旅程中，因此建議可考慮在短程路線，將巴士安全帶改為兩點式，但改動涉及額外成本，要待巴士公司換車時再考慮。



2025年1月25日，巴士強制佩戴安全帶的新法例即日起生效，小童獨自乘坐座位亦要佩戴安全帶。（資料圖片/廖雁雄攝）

陳恒鑌今日在商台節目表示，有市民反映乘坐巴士時佩戴安全帶不方便，預計條例生效初期，市民需時適應，他建議在條例實施半年後檢討，又指可考慮在短程路線，將巴士安全帶改為兩點式，即是只需要腰部的橫帶，但改動安全帶設計涉及額外成本，亦要待巴士公司換車時再考慮。

立法會交通事務委員會主席陳恒鑌1月26日在電台節目承認審議巴士安全帶法例時，由於與規管網約車等法例綑綁，因此「比較少去討論」；圖為2026年1月1日，第八屆立法會議員宣誓。（資料圖片/夏家朗攝）

與規管網約車等法例綑綁審議 陳恒鑌認審巴士安全帶不是「好仔細」

陳恒鑌承認條例在上屆立法會審議時，主要考慮安全問題，加上與規管網約車等法例綑綁，因此當時較少討論執行及安全帶設計問題，形容不是「好仔細」。