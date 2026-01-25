強制巴士戴安全帶｜導遊呻「拗腰」介紹景點　業界：短暫企可豁免

強制佩戴安全帶的新法例今天（25日）起生效，巴士、旅遊巴乘客必須佩戴安全帶，否則可被罰款及判監。有導遊早前接受《香港01》訪問時表示，旅遊巴行車期間為免觸犯法例，會扣上安全帶後「拗身」向旅客介紹景點，呻「腰骨痛」。



香港旅遊促進會總幹事崔定邦接受《香港01》訪問時表示，留意到有導遊全程要「屈住條腰」在旅遊巴上介紹景點，呼籲「唔好屈住條腰去講解，整親條腰帶唔到團更加論盡，咁美好嘅城市需要導遊作出講解」。他與政府接觸後，確認在合理短時間內在旅遊巴上站立介紹景點，可以成為導遊豁免強制佩戴安全帶的合理辯解，旅議會稍後會發通告清晰定義相關指引。



2025年1月25日，巴士強制佩戴安全帶的新法例即日起生效，導遊白小姐趁未開車前站起來，面向團友說話。（廖雁雄攝）

2025年1月25日，巴士強制佩戴安全帶的新法例即日起生效，導遊坐着「拗身」介紹景點。（廖雁雄攝）

崔定邦表示，業界上星期聯同旅遊界立法會議員江旻憓、任職中旅集團的選委界立法會議員姚柏良等跟政府會面，按他的理解，導遊在旅遊巴行駛期間站立向旅客介紹景點，會是豁免強制戴安全帶的合理辯解，「例如喺架車上面同客人先打招呼，或者必要嘅行動，有客人唔舒服，又或者真係需要講解香港風情、介紹，唔一定構成長時間站立」，惟站立介紹景點的時間要合理，相信法例上會容許。

崔定邦指，在合理短時間內在旅遊巴上站立介紹景點，可以成為導遊豁免強制佩戴安全帶的合理辯解，旅議會稍後會發通告清晰定義相關指引。（潘耀昇攝）

至於何謂合理時間站立，或可構成合理辯解的短時間站立，他說當旅遊巴在快速公路上，導遊不適宜站立太久，盡量坐下，因旅遊巴士在快速公路上時速可高達70至100公里，建議導遊講解基本須知後坐下，「嚟到彌敦道、梳士巴利道你起返身講，我自己理解呢個問題唔係好大」，強調法例目的是確保乘客安全。

他說目前未有「短暫時間站立」的定義，旅遊業議會正努力與政府協調，稍後會向業界發出通告，相信會更加清晰。