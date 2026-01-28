駕駛輕型貨車撞傷兩途人　官裁司機危駕罪脫　不小心駕駛罪成候判

56歲男貨車司機去年3月涉在東涌東薈城外駕駛輕型貨車時，撞傷兩名女途人。他否認1項危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害罪受審，兩名事主出庭作供時，分別需乘坐輪椅及別人攙扶。裁判官施祖堯今（28日）在沙田裁判法院裁決指，同情兩名受重傷的事主，但指她們被撞後失去知覺，或影響對事發經過的印象。裁判官又指，被告並非完全忽略路面情況，只是踩油前沒望右方和前方，其駕駛態度並非遠遜謹慎小心的駕駛者水平，遂裁定他危駕引致他人身體受嚴重傷害罪不成立，改判不小心駕駛罪成，押後至2月13日判刑，期間被告准繼續保釋。



被告張智誠（貨車司機，56歲），被控於2025年3月14日，在香港新界東涌達東路近燈柱DC1-672（東薈城停車場車輛出口外）在道路上危險駕駛一輛輕型貨車，引致楊斯斯和鄭安妮身體受嚴重傷害。

裁判官指 兩名事主被撞後失去知覺 對事發經過的印象很大機會受到影響

施官裁決指，事發路段是3條行車線，沒有行人過路處。在審訊時，兩名女事主分別乘坐輪椅及在別人攙扶下出庭作供。施官稱，他同情兩名受重傷的事主，但認為她們被撞後失去知覺，對事發經過的印象很大機會因此受到影響，導致證供與現實有偏差。施官引述，兩人分別稱馬路中間和左方沒車，惟閉路電視顯示被告的車輛在二人左方的路口停留了一段時間。故此，官雖接納二人誠實可靠，但他們的證供不符合客觀事實。

至於被告，施官直指其庭上證供與錄影會面有關鍵矛盾，被告供稱駛入路口前有觀察右方，見到沒人經過才駛前，較其錄影會面的說法加插了更多觀察。另外，他庭上稱碰撞前1、2秒才見到兩事主在車頭，反問「咁唔係跑係咩？」，但他其後又肯定稱見到事主跑出馬路。施官裁定被告口供不一，非誠實證人，拒納其證供。相反，被告在會面承認踩油前一刻只觀察左方沒車，但沒望右方和前方。

兩名傷者送院治理

2人同被送往瑪嘉烈醫院救治。

裁判官指事發路段沒有行人過路處 任何謹慎小心駕駛者不會預期有行人步入行車路

施官認為，事發路段沒有行人過路處，任何謹慎小心駕駛者不會預期有行人步入行車路，加上被告並非完全忽略路面情況，只是踩油前沒再次望右方和前方是否有行人，其駕駛態度非遠遜於謹慎小心的駕駛者水平，遂裁定他危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害罪不成立，改判不小心駕駛罪成。

被告沒有刑事及交通定罪紀錄，辯方求情指涉事路段雖無行人過路處，但被告有責任留意右方才前行，他承諾不會重犯，望法庭考慮到不小心駕駛時間不長，從輕發落。

施官先為被告索取社會服務令，押後至2月13日判刑。

案件編號：STCC3535/2025