拆棚網令｜有6幢樓宇棚架搭建逾兩年　發展局稱一般不應搭建多年

大埔宏福苑大火後，政府勒令共230幢私樓拆除外牆棚網，發展局以書面回覆立法會議員質詢時表示，當中有6幢樓宇的棚架搭建超過兩年，分佈於中西區、東區、深水埗、屯門及灣仔區。以區分劃分該230幢樓，深水埗區佔最多，有47幢私樓需拆棚網，其次是油尖旺和中西區，分別涉43幢及28幢。當局，一般而言，外牆工程完工後，棚架理應可清拆，一般不應搭建多年。



大埔宏福苑大火後，政府勒令共230幢私樓拆除外牆棚網。(資料圖片)

230幢私樓拆棚網 深水埗區佔最多 其次油尖旺區

目前共有230幢私人樓宇須拆走外牆棚網，並要停止外牆工程。發展局局長甯漢豪以書面回覆民建聯立法會議員鄭泳舜質詢時，提供該230幢私樓的分佈，其中，深水埗區佔47幢最多，其次是涉43幢的油尖旺，和涉28幢的中西區。而元朗、大埔、沙田和北區佔最小，各涉2幢。

一般外牆工程完工後可拆棚架 不應搭建多年

至於樓宇的棚架已搭建多久，當局指，因工程而豎設的臨時棚架毋須屋宇署審批，所以署方無並無相關統計數字，一般而言，外牆工程完工後，棚架理應可清拆，一般不應搭建多年。

當局指，拆除棚架的實際時間受多種因素影響，例如工程規模和範圍改動，或其他不可預見的因素例如惡劣天氣等。另外如涉及工 程合約問題，例如工程進度及費用爭議，亦有可能會導致棚架延遲清拆。

根據屋宇署收到的工程展開通知書紀錄，上述230幢樓宇當中，相信只有6幢樓宇的棚架搭建超逾兩年，分佈於中西區、東區、深水埗、屯門及灣仔區。

發展局表2，大廈外牆工程完工後，棚架理應可清拆，一般不應搭建多年。(資料圖片)

另外，獲政府資助、由市建局推出的「樓宇更新大行動2.0」，涵蓋第一類別和第二類別樓宇，已完成訂明修葺工程的樓宇比例，分別為13.2%（277 幢）及 40%（892 幢）。

其餘1,822幢第一類別樓宇和1,354幢第二類別樓宇正處於不同的驗樓或工程階段。截至去年11月底，當中有46幢第一類別樓宇和236幢第二類別樓宇的外牆有搭建棚架。