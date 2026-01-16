建造業議會向兩廣東省生產商購5萬張阻燃棚網 　部份下月分批抵港

因應宏福苑火災，政府曾下令全港棚網需下架，待就地取樣合格後方可再上架，建造業議會今（16日）表示，已陸續向兩家位於廣東省的生產商合共提交採購約5萬張阻燃棚網的訂單，首批來貨近10,000張阻燃棚網已經抵港，經第三方檢測機構檢驗證明合規後，即可分批分發予已認購的承建商使用。議會期望，是次一次性採購合規阻燃保護網的過程，向香港社會各界展示香港建造業自我改革的誠意、決心及能力，逐步重拾公眾對本地建築工程專業執行力的信心。



大埔宏福苑去年遭遇五級大火，引發市民對棚網質素的關注。 （資料圖片）

因應宏福苑大火，政府早前下令全港棚網需下架，待地取樣並檢測合格後才可再上架。建造業議會表示，為了使受棚網「下架令」影響的工友可以盡快復工，以及相關工程能盡快完成，承擔起為業界集體採購阻燃保護網的任務。

議會指，已陸續向兩家位於廣東省的生產商合共提交採購約5萬張阻燃保護網的訂單，生產商正按議會要求趕工。為確保成品質量及加快進度，議會職員在剛過去的聖誕及新年假期期間駐粵，進駐工廠持續監察生產流程。

議會表示，現時首批來貨近10,000張阻燃保護網已經抵港，經第三方檢測機構檢驗證明合規後，即可分批分發予已認購的承建商使用，首批阻燃保護網亦已經在1月15日分發予承建商，餘下的批次也計劃在2月首個星期前分批到港。

另外，議會今次一次性採購的阻燃保護網隨附無線射頻識別 （RFID）系統標籤，內有廠商和測試資料紀錄，每張網都有獨一無二的「身分證」，相信數碼追蹤制度會大減做假、魚目混珠的可能性。新一批阻燃保護網加入追蹤系統、材料質素較佳加上檢測成本，其價格相對舊式棚網略高 ，但認為顧及無價的生命和保護大量財產的功能，稍增的成本顯得微不足道。

議會又指，已通知涉及約 420 幢建築物的承建商關於「一次性集體採購阻燃保護網」的事宜，讓業界儘早得悉相關安排。議會期望，隨着阻燃保護網在1月15日起於香港建造學院新田訓練場陸續分發，是次集體採購能向所有承建商起示範作用，成為將來採購阻燃保護網標準流程的參考。