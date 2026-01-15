宏福苑大火｜建造業議會新購3000張棚網運抵　每張$170高災前七成

大埔宏福苑大火揭示維修工程業界有使用不符阻燃規格棚網，政府去年12月指令所有正進行大維修的公私營樓宇棚網下架，並委託建造業議會提供一次性集體採購及阻燃測試服務。建造業議會今日（15日）表示，首批3,000張棚網於本月8日送抵，經內地及香港雙重檢測後全部合格，符合內地國家標準，今日開始派送予11間承建商，涉及19個樓宇維修項目，會優先供應予短期內可以完成工程的樓宇。



今次每張棚網連兩次檢測費用為170元，有營造工程公司負責人形容「貴咗少少，但咁急都需要」。相比大火前，這批棚網格價比當時屬符合規格棚網、每張100元貴七成，比用在宏福苑的每張52元的不合格棚網，更高2.3倍。



今批每張棚網有RFID追蹤系統，透過二維碼掃描後便會知道其生產地、生產批次、生產日期及測試報告等。（廖雁雄攝）

棚網產自江門市及佛山市合資格製造商 經過內地及香港雙重測試

建造業議會執行總監鄭定寕今日表示，過往一個月走訪內地不同省份，短時間找到兩間分別來自江門市及佛山市的合資格製造商。棚網須經過內地及香港雙重測試，供應商在國內進行阻燃測試並取得證書後，將棚網送到港，及後在香港的合資格實驗室再做測試。

今批每張棚網有RFID（無線射頻識別）追蹤系統，透過二維碼掃描後便會知道其生產地、生產批次、生產日期及測試報告等。棚網由抵港至完成檢測，都在7日內完成。

2月頭有5萬張棚網運抵 其後承建商須自行採購

鄭定寕預料合共5萬張棚網陸續分批在2月頭運抵，供應予418個樓宇維修項目，涉及89個受影響承建商。他又指，今次一次性採購後，承建商須自行採購，並指承建商須負整體責任，自行購買棚網、施工。

建造業議會執行總監鄭定寕今日表示，過往一個月走訪國內不同省份，短時間找到兩間分別來自江門市及佛山市的合資格棚網製造商。（廖雁雄攝）

內地安全保護用品標誌中心有49間供應商

鄭定寕表示會盡快建立棚網供應商名單，今次兩間供應商將納入名單內。他又指國內目前有安全保護用品標誌中心的名單，共有49間供應商，議會未來會走訪不同廠商，期望將更多供應商納入名單。

鄭續指，不會強制承辦商遵從名單，但提醒承建商可親自到廠訪視察棚網，並向中介或供應商出示測試報告，希望建立文化，每個崗位各盡其職，重視有風險的建築物材料。

俊傑營造工程董事長李先生今午到建造業議會領取110張棚網，涉及山頂僑福道一個住宅翻新工程。（廖雁雄攝）

營造工程公司董事長指棚網看起來「靚仔」 期望政府延續集體採購

俊傑營造工程董事長李先生今午到建造業議會領取110張棚網，涉及山頂僑福道一個住宅翻新工程，他形容棚網肉眼看起來「靚仔」。他指工程因棚網下架而稍有延誤，預計明日將棚網重新上架，可以繼續工程。

他期望政府延續集體採購棚網，認為會提高承建商對棚網的信心。他又指以往經中介取得棚網，對於議會建議承建商可親自到內地廠商視察棚網，李先生關注時間方面，並稱工程須在指定時間內起貨，又說會視乎情況行事，「無得選擇都要做」。

他說經議會人員提醒，今批棚網只適用於一個工程項目，不能在另一地盤重用，李先生形容會「專辦專做，做曬呢個地盤就完工」。

首批3000張棚網於本月8日送抵，經內地及香港雙重檢測後全部合格，符合國標，今日開始派送予11間承建商，涉及19個樓宇維修項目。（廖雁雄攝）

每張棚網$170 比火災前達阻燃標準防護網貴七成

至於今次棚網連兩次檢測費用為170元，李先生形容「貴咗少少，但咁急都需要」，最重要是安全。建造業議會執行總監鄭定寕則指，雖然費用稍高，但能確保符合標準，認為是值得花費。

廉政公署去年12月公布宏福苑大火調查進展時指出，發現工程有使用未達阻燃標準的防護網，而涉案人士僅將少量達阻燃標準的防護網安裝在棚架的「棚腳」上，藉此在測試中獲得合格結果。

廉政專員胡英明當時表示，證據顯示，涉案人士以每卷54元的價錢，購買2,300卷、約75,000平方米足夠包圍八座大廈的防護網；而去年10月底，因中環發生一宗涉及棚架防護網的火警，涉案人士擔心棚架防護網會被抽查檢驗，為應付檢測，遂於同一間本地供應商以每卷100元的價錢，購買115卷約3,700平方米達阻燃標準的防護網，並安裝在每座樓宇棚架的「棚腳」，意圖魚目混珠，藉此在往後的測試獲得合格結果。

由於可見，新抵港的棚網比火災前的達阻燃標準棚網價錢貴七成，而比不達標的棚網每張貴116元或2.3倍。

▼2025年11月26日 正進行大維修的大埔宏福苑起火▼



未來承建商須自行採購掤網，鄭定寕稱如棚網直接由廠方到工地，無需設置RFID追蹤系統，屆時檢測人員會直接到工地進行阻燃測試。不過，如棚網非直接到工地，便須經中轉站進行場外取樣，而按照現時屋宇署要求，此方式須設置追蹤系統，以確保棚網運送至該工地。他指稍後會將RFID技術及今次採購流程制成指引供承建商參考，又形容RFID只是「十元八塊」，不算太貴；日後不排除承建商要租用場地作中轉站，或經批發商提供場地作採樣。