去年最少37宗致命工業事故42人死 工聯會：部份前線管工輕視法例
撰文：賴卓盈
出版：更新：
工聯職安健協會今日（28日）總結2025年職安健狀況，指最少發生37宗致命工業事故，造成42人死亡，其中20宗涉及建造業，為工業意外重災區。協會建議業界入安全概念，釐清工程中各方責任，包括發展商、承建商、設計人員等每一級均需對安全負上相應的責任。
工聯職安健協會副主席周思傑表示，2025年至少發生37宗致命工業事故，造成42名工友死亡，其中20宗致命工業涉及建造業，共造成24名工友死亡，建造業繼續成為工業意外的重災區。
協會指，根據勞工處2025年上半年職業安全及健康統計數字，職業傷亡致命個案有120宗，而2024年同期則為121宗，認為整體職安健情況未見有太大改進。
周思傑認為，事故可能與前線管理、地盤管理未有把公司政策或職安健法例「落地」有關：「很多時都是一些疏忽或輕視，令這些事情發生。」周思傑建議從源頭著手，改善工地環境，減低意外風險，建議政府引入建築設計管理概念，釐清工程參與者的責任，包括發展商、承建商、設計、管理或工作人員等，加強阻嚇性及建立良善職安文化。
