物聯網火警偵測系統10幢舊樓試行　第2季完成首階段評估研再擴展

大埔宏福苑大火後，政府提出加快推廣「物聯網火警偵測系統」，並研究引入新科技提升樓宇及工地消防安全。保安局局長鄧炳強出席立法會回應議員質詢時指，消防處已於去年年底推行物聯網系統試驗計劃，正為全港共10幢樓高六層或以下的舊樓安裝系統。



他指，在1987年前建成的舊式樓宇，若要符合現時的消防安全條例，以往要安裝喉轆等消防裝置，一般需時一至兩年；但引入物聯網系統後則相對簡單，只要在每層擺放火警偵測器即可，需時約兩至三星期，成本價錢是傳統方法的三分之一、約20萬元左右。



保安局局長鄧炳強指，消防處已於去年年底推行物聯網系統試驗計劃，現時系統正於全港共十幢樓高六層或以下的舊樓安裝。（資料圖片/鄭子峰攝）

「物聯網消防探測系統」試驗計劃於去年推出，系統提供即時監察及快速傳送火警訊號，並以無線訊號連接整個系統。一旦偵測到火警，系統會即時透過無線訊號通知消防通訊中心，以便快速派出消防車輛，及早於火警發生初期到場處理，即使市民尚未報警，亦可及時應對。

選委界議員林筱魯在立法會上關注物聯網系統的具體推展進度，以及政府在工地應用創新科技加強消防安全的進展。

首階段評估今年第二季完成 成效理想推展至所有相關樓宇

保安局局長鄧炳強指，現時系統正於全港共十幢樓高六層或以下的舊樓安裝，消防處正持續評估試驗計劃的成效，首階段評估預計於今年第二季完成，若效果理想，將考慮把有關系統推展至所有相關樓宇。

每層擺放偵測器 成本約20萬元 較傳統手法平三分之一

他表示，在1987年前建成的舊式樓宇要符合現在的法律要求，以往要安裝消防喉轆等，需時比較久，一般要一至兩年；而引入物聯網系統後，則可豁免安置，只要在每層擺放偵測器即可，需時約兩至三星期，成本價錢只要傳統的三分之一、約20萬元左右。

鄧炳強表示消防處鼓勵物業管理公司採用數碼化消防裝置維修紀錄管理系統，涵蓋電子巡查紀錄、到期提示及缺失跟進程序，有助提升整體消防安全。圖為消防處短片《法團風雲之樓．令》截圖。（消防處facebook短片）

對於如何推動業界有效運用科技，鄧炳強表示，消防處鼓勵物業管理公司採用數碼化消防裝置維修紀錄管理系統，涵蓋電子巡查紀錄、到期提示及缺失跟進程序，有助提升整體消防安全。同時，處方亦已設立網上遞交系統，便利註冊消防裝置承辦商以電子方式提交消防裝置及設備證書。

以AI監察工地安全 偵測地盤物料堆放異常

鄧炳強亦指，發展局與建造業議會正積極與業界探討應用合適科技，包括不同類型的攝影機及感應器，例如具備AI功能的攝影機、熱成像攝影機，以及物聯網溫度感應器等。發展局期望透過AI演算法及紅外線熱成像技術，偵測建築地盤物料堆放的異常情況，並持續監察高溫或高風險區域，當有需要時，即時發出警示。

建造業議會所採購棚網 可追溯由生產至配送每個階段

鄧炳強亦提到，屋宇署於上月發出作業備考，訂明鋪設外牆棚架所使用棚網的抽樣及測試要求，並要求承建商採用可靠的數碼系統，例如二維碼、無線通訊裝置及無線射頻識別技術，以便查核及追蹤物料批次。

建造業議會近日為業界集體採購的棚網，已全面嵌入RFID晶片及二維碼，並配合數碼追蹤平台，可記錄及追溯棚網由生產至配送的每個階段，為業界樹立良好示範。