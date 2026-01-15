消防處巡工廈　發現261項違規有火警危險　提3檢控涉阻塞逃生途徑

宏福苑發生五級大火後，喚醒公眾對防火安全的關注。《香港01》上月曾報道旺角食肆林立的瓊華中心及創興廣場，暗藏多個消防風險。消防處今日（15日）表示，已聯同屋宇署於去年12月29至31日針對工廈展開聯合巡查及執法行動，並在9幢位於九龍及新界多區的工廈，就不同火警危險發現共261項違規事項，包括逃生途徑被阻塞或鎖上、防煙門損壞等。另就涉及阻塞逃生途徑的個案，消防處已提出3宗檢控，並發出22張「消除火警危險通知書」。



《香港01》上月巡查發現，創興廣場13樓mYSTEPS健身中心的防火門，貼有告示「此路不通」。（資料圖片／董素琛攝）

《香港01》上月曾報道旺角食肆林立的瓊華中心及創興廣場，存在多個消防風險，包括有火鍋店樓層的防火門長開，且被垃圾桶、雜物堵塞，引起關注。

消防處和屋宇署均十分關注有關情況，已於去年12月29至31日針對工業大廈展開聯合巡查及執法行動，以保障公眾安全。

巡查9幢大廈 發現261項違規有火警危險

消防處及屋宇署人員於聯合行動中，共巡查9幢位於九龍及新界多區的工業大廈，其間消防人員就不同火警危險發現共261項違規事項，包括逃生途徑被阻塞或鎖上；防煙門損壞、操作不良或被楔開；以及消防裝置或設備損壞或不在有效操作狀態等情況，已即時向負責人採取執法行動。

《香港01》上月巡查發現，位於瓊華中心2樓的先施百貨，其中一邊的防火門以膠板圍封，門上貼上「職員通道」字樣，不過仍可打開。 （資料圖片／賴卓盈攝）

就阻塞逃生途徑提出3宗檢控

就涉及阻塞逃生途徑的個案，消防處已提出3宗檢控，並發出22張「消除火警危險通知書」，要求相關人士在限定時間內消除火警危險。如未能於限期內遵辦「通知書」的規定，消防處會「果斷」提出檢控。消防處於巡查期間亦發現部分大廈的防煙門及消防裝置或設備損壞，將向相關負責人發出「通知書」，並會繼續採取跟進行動。

屋宇署發現13個分間單位懷疑被非法住用

另外，屋宇署初步發現13個懷疑被非法用作住用用途的分間單位，現正作進一步調查，並已發信通知業主及佔用人盡快聯絡屋宇署人員，以便安排進入其單位視察，否則署方會考慮向法庭申請進入處所手令。

署方指，若確認有關單位被用作非法住用用途，將會根據《建築物條例》採取執法行動，包括着令中止有關住用用途及糾正危險情況。屋宇署在行動中亦發現其中一幢工廈的逃生樓梯有失修情況，但整體樓宇結構沒有明顯危險。屋宇署已向大廈的業主立䅁法團發出修葺令，着令進行所需的維修工程。

《香港01》上月巡查發現，瓊華中心8樓火鍋放題店牛大人其中一邊的防火門前有3個大型垃圾桶，只剩下右邊半隻門可以通往走火樓梯，走廊擺放大量雜物。（資料圖片／賴卓盈攝）

消防處繼續防火教育及宣傳

消防處稱，會同步推行防火教育及宣傳，以提升工業大廈業主及佔用人的消防安全意識，從源頭減低火警風險。屋宇署亦一直透過不同渠道，推廣樓宇安全和正確使用樓宇的信息，包括派送主題海報至工業大廈管理處，並張貼於當眼地方，提醒業主和佔用人不可將工廈作非法住用用途。