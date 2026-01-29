積犯毆踢路過七旬翁謀殺罪成　官斥事主倒地仍用盡力踢　判囚終身

有38個案底的積犯涉在深水埗街頭毆踢路過的七旬翁，途人勸止回應說：「我唔驚坐監。」老翁送院後腸及胰等內臟受傷，留醫4個月後不治。積犯昨被陪審團一致裁定謀殺罪成，案件今(29日)在高等法院判刑，法官胡雅文指本案是悲劇，形容閉路電視拍到案發過程的片段恐怖，指被告用盡全力踢已倒地的事主，斥被告殘忍，不理智地殺害事主，奪去事主寶貴的生命，依例判被告終身監禁。



被告有販毒傷人等38案底

被告張國輝，56歲，被控於2021年12月4日，在深水埗南昌街213號香港科技專上書院外，謀殺劉榮漢(70歲）。控方透露，被告自1991年起有多項案底，包括藏毒、販毒、勒索、盜竊、襲警和傷人等38案底。

被告張國輝在高等法院被裁定謀殺罪成，判囚終身。(黃浩謙攝)

官形容CCTV片段恐怖

法官判刑時指，被告襲擊體弱的事主，事主被打至倒地後，被告仍然繼續踢腳，甚至用盡全力踩事主。法官形容，相關閉路電視片段恐怖。被告有38項案底，案底顯示他不但染有毒癮，亦常使用暴力。

法官又指，兩名目擊證人曾喝止被告和報警，若不是他們提供協助，恐難把被告繩之以法，認為兩人應獲嘉許。

事主已倒地被告繼續打

控方案情指，被告和事主於2021年12月4日凌晨時分爭執，被告把事主打至倒地，仍繼續襲擊，直至事主沒有反應，被告仍用力踩事主的腹部多次。閉路電視拍到過程，雖然片段未有收音，但可見被告一邊施襲，一邊咒罵事主。

被告警誡下指事主以粗口指罵而施襲

當時有兩名證人目睹部份經過，其中一名的士司機看到被告拳打事主，事主倒地後，被告再踢腳事主，司機見狀報謷。警員到場截停被告。被告警誡下稱，遭事主以粗口指罵，因此施襲。他其後在錄影會作補充，指事主想襲擊他，他因此先發制人。

事主送院時多處受傷胸腔受感染

事主被送至瑪嘉烈醫院救治，檢查發現他的腸、胰臟等多處受傷，胸腔亦受感染。他一直留醫，曾於2022年4月2日出現心臟停頓，經搶救後恢復心跳，惟他情況轉差，至同月22日再次心臟停頓，最終同日不治。

證人見被告踢事主心口

證人陳偉舟（譯音）供稱，案發日凌晨時分，他在香港科技專上書院附近的一條行人天橋休息。約凌晨4時，陳被爭執的聲音吵醒，他望向香港科技專上書院外，見到事主已躺下，較年輕的被告則踢事主的心口兩、三下。

事主被打至不省人事心口有血

陳隨即衝向該處制止被告，謂：「唔好再打，死人㗎。」被告回應稱：「(被告)跟大飛，唔驚坐監。」陳回應：「我啱啱坐完監。」被告未有回應，然後離開。陳查看事主時，事主已不清醒，心口有血。

陳在辯方盤問時同意，他不知道被告和事主因何事爭執，當時沒有聽到粗言穢語。

案件編號：HCCC324/2024HCCC324/2024