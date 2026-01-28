中年漢涉殺年長路人　遭喝止時稱「唔驚坐監」　謀殺罪成明判刑

中年漢凌晨時份在深水埗街頭，疑與一名年長男途人爭執，中年漢涉把男途人打至倒地，並繼續踢其腹部。途人見狀喝止，說：「唔好再打，死人㗎。」中年滿回應稱：「唔驚坐監。」年長途人送院後，發現其腸及胰臟等多處受傷，留醫4個月後不治。中年漢否認謀殺罪受審，陪審團今(28日)在高等法院退庭商議約7小時，一致裁定被告謀殺罪成，法官胡雅文押後至明天判刑。



被告張國輝，約50多歲，被控於2021年12月4日，在深水埗南昌街213號香港科技專上書院外，謀殺劉榮漢。庭上透露，被告承認誤殺罪，但不獲控方接納。

控方案情指 被告把事主打至倒地 並用力踩事主的腹部多次

控方案情指，被告和事主於2021年12月4日凌晨時份爭執，被告把事主打至倒地，仍繼續襲擊，直至事主沒有反應，被告仍用力踩事主的腹部多次。閉路電視拍到過程，雖然片段未有收音，但可見被告一邊施襲，一邊咒罵事主。

當時有兩名證人目睹部份經過，其中一名的士司機看到被告拳打事主，事主倒地後，被告再踢腳事主，司機見狀報謷。警員到場截停被告。被告警誡下稱，遭事主以粗口指罵，因此施擊。他其後在錄影會作補充，指事主想襲擊他，他因此先發制人。

事主被送至瑪嘉烈醫院救治，檢查發現他的腸、胰臟等多處受傷，胸腔亦受感染。他一直留醫，曾於2022年4月2日出現心臟停頓，經搶救後恢復心跳，惟他情況轉差，至同月22日再次心臟停頓，最終同日不治。

證人指曾制止被告 被告回應：唔驚坐監

證人陳偉舟（譯音）供稱，案發日凌晨時份，他在香港科技專上書院附近的一條行人天橋休息。約凌晨4時，陳被爭執的聲音吵醒，他望向香港科技專上書院外，見到事主已躺下，較年輕的被告則踢事主的心口兩、三下。

陳隨即衝向該處制止被告，謂：「唔好再打，死人㗎。」被告回應稱：「(被告)跟大飛，唔驚坐監。」陳回應：「我啱啱坐完監。」被告未有回應，然後離開。陳查看事主時，事主已不清醒，心口有血。

陳在辯方盤問時同意，他不知道被告和事主因何事爭執，當時沒有聽到粗言穢語。

案件編號：HCCC324/2024