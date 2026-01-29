15歲女童染甲流仍留院 一度情況嚴重 本月第4宗兒童嚴重個案
撰文：賴卓盈
出版：更新：
本月出現第4宗兒童流感嚴重個案。衞生防護中心指，一名15歲女童，本周二（27日）出現發燒、咳嗽、咽喉痛、肌肉痛及疲倦，翌日到將軍澳醫院急症室求診，一度出現低血壓，當時情況嚴重。她目前仍然留院，情況穩定。
中心提醒家長應盡快安排子女免費接種季節性流感疫苗，強調打仍然是最有效預防流感及其併發症的方法之一，亦可減低重症及死亡的風險。
個案涉及一名過往健康良好的15歲女童。她於1月27日出現發燒、咳嗽、咽喉痛、肌肉痛及疲倦，翌日到家庭醫學門診求醫，同日獲轉介至將軍澳醫院急症室求診，需留院治理，一度出現低血壓，當時情況嚴重。她的呼吸道樣本經化驗後，證實對甲型（H3）流感呈陽性反應。她目前仍然留院，現時情況穩定，而血壓已回復正常。
中心初步調查顯示，女童已接種2025/26年度季節性流感疫苗。她有五名家居接觸者，其中三人早前曾出現輕微呼吸道感染症狀，病況輕微，無需住院。女童在潛伏期內沒有外遊，她就讀的學校最近沒有出現流感爆發的情況。
今年至今已錄得4宗兒童感染流感的嚴重個案，涉及的兒童年齡介乎6個月至15歲，其中兩宗沒有接種季節性流感疫苗。中心總監徐樂堅指，隨着天氣在今年首季維持寒冷，而流行病毒株亦不排除會發生改變，不排除流感活躍程度會再度上升。他呼籲所有年滿六個月或以上的人士，除個別有已知禁忌症人士外，若尚未接種季節性流感疫苗，應從速接種。
流感｜許樹昌：料即將進入冬季流感高峰期 籲高危群組新年前打針流感｜梁式芝書院14歲女生染甲流留院ICU 3名同班同學現流感病徵流感｜少年染甲流併發嚴重肺炎和敗血性休克 情況危殆留醫PICU鼻病毒北上注意！傳染勁過流感抗生素無效！自保5招1動作加速痊癒