15歲女童染甲流仍留院　一度情況嚴重　本月第4宗兒童嚴重個案

本月出現第4宗兒童流感嚴重個案。衞生防護中心指，一名15歲女童，本周二（27日）出現發燒、咳嗽、咽喉痛、肌肉痛及疲倦，翌日到將軍澳醫院急症室求診，一度出現低血壓，當時情況嚴重。她目前仍然留院，情況穩定。



中心提醒家長應盡快安排子女免費接種季節性流感疫苗，強調打仍然是最有效預防流感及其併發症的方法之一，亦可減低重症及死亡的風險。



衞生防護中心亦繼續呼籲曾於11月7日至17日參與「周遊假期」旅行團到過佛山的人士，致電中心熱線（2125 2372），以便中心提供適切評估和醫學監察。熱線每日上午9時至下午5時運作，直至星期五。（資料圖片）

個案涉及一名過往健康良好的15歲女童。她於1月27日出現發燒、咳嗽、咽喉痛、肌肉痛及疲倦，翌日到家庭醫學門診求醫，同日獲轉介至將軍澳醫院急症室求診，需留院治理，一度出現低血壓，當時情況嚴重。她的呼吸道樣本經化驗後，證實對甲型（H3）流感呈陽性反應。她目前仍然留院，現時情況穩定，而血壓已回復正常。

中心初步調查顯示，女童已接種2025/26年度季節性流感疫苗。她有五名家居接觸者，其中三人早前曾出現輕微呼吸道感染症狀，病況輕微，無需住院。女童在潛伏期內沒有外遊，她就讀的學校最近沒有出現流感爆發的情況。

今年至今已錄得4宗兒童感染流感的嚴重個案，涉及的兒童年齡介乎6個月至15歲，其中兩宗沒有接種季節性流感疫苗。中心總監徐樂堅指，隨着天氣在今年首季維持寒冷，而流行病毒株亦不排除會發生改變，不排除流感活躍程度會再度上升。他呼籲所有年滿六個月或以上的人士，除個別有已知禁忌症人士外，若尚未接種季節性流感疫苗，應從速接種。