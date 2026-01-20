流感｜梁式芝書院14歲女生染甲流留院ICU　3名同班同學現流感病徵

衞生署衞生防護中心今（20日）表示，接獲一宗兒童感染季節性流感的嚴重個案，是8日內第3宗。個案涉及一名14歲少女，昨日（19日）出現頭暈，並到聯合醫院急症室求醫，由於她血壓持續偏低，遂被安排入住深切治療部（ICU )接受治療。她的呼吸道樣本經化驗後，證實對甲型流感呈陽性反應，目前仍然留院。



病人在觀塘梁式芝書院就讀，三名同班同學近日出現流感樣病徵，其中一人曾入院並已出院，其呼吸道樣本經化驗後，證實對甲型流感呈陽性反應，另外二人病況輕微，無需入院。



染甲流14歲女生就讀觀塘梁式芝書院。（學校網頁）

患病女生血壓持續偏低 被安排入住深切治療部接受治療

衞生署表示，病人於周日（18日）出現發燒、流涕、咽喉痛、咳嗽和肌肉痛，同日到私家診所求診，周一（19日）出現頭暈，並到基督教聯合醫院急症室求醫，由於病人血壓持續偏低，遂被安排入住深切治療部接受治療。她的呼吸道樣本經化驗後，證實對甲型流感呈陽性反應。她目前仍然留院，情況已轉趨穩定，而血壓已回復正常。

一名同班同學呼吸道樣本對甲流呈陽性反應 另2人病況輕微

衞生防護中心指，初步調查顯示，她已接種2025/26年度季節性流感疫苗，她的三名同班同學近日出現流感樣病徵，其中一人曾入院並已出院，其呼吸道樣本經化驗後，證實對甲型流感呈陽性反應，另外二人病況輕微，無需入院。中心表示，已建議校方實施感染控制措施，並會對該校進行醫學監察。她有4名家居接觸者，其中兩人早前均出現輕微呼吸道感染症狀，無需住院。

衞生防護中心呼籲家長盡快安排子女免費接種季節性流感疫苗。（資料圖片）

中心表示，今年至今已錄得三宗兒童感染流感的嚴重個案，涉及的兒童年齡介乎六個月至14歲，其中兩宗沒有接種季節性流感疫苗。在1月初結束的夏季流感季節，共錄得25宗涉及兒童流感的嚴重個案，包括三宗死亡個案，涉及的兒童年齡介乎六個月至17歲。當中，20宗，即80%個案沒有接種季節性流感疫苗，包括一宗個案在發病前4天才接種2025/26年度季節性流感疫苗。

衞生署衞生防護中心總監徐樂堅（資料圖片/梁鵬威攝)

23%嬰幼兒已接種流感疫苗 遠低於其他年齡組別

衞生防護中心總監徐樂堅指，學校的流感爆發在假期復課後有所增加。他呼籲如果學童沒有參加季節性流感疫苗學校外展計劃，家長應盡快帶子女到參加疫苗資助計劃的私家醫生接種季節性流感疫苗。此外，六個月至未滿兩歲的幼兒的季節性流感疫苗接種率只有約23%，雖然較上一季度同期上升約4個百分點，但仍遠低於其他年齡組別的接種率。