流感｜少年染甲流併發嚴重肺炎和敗血性休克　情況危殆留醫PICU

衞生署衞生防護中心今（18日）公布一宗兒童感染季節性流感的嚴重個案，涉及一名有長期病患的14歲少年。他於上周五（16日）出現發燒、氣促和咳嗽帶痰，昨日（17日）到東區尤德夫人那打素醫院急症室求醫，同日轉到該院兒童深切治療部（PICU )接受進一步治療，目前情況危殆。他的呼吸道樣本經化驗後，證實對甲型流感呈陽性反應，臨床診斷為甲型流感併發嚴重肺炎和敗血性休克。中心呼籲家長應盡快安排子女免費接種季節性流感疫苗。



衞生署衞生防護中心今（18日）宣布，接獲一宗兒童感染季節性流感的嚴重個案。（資料圖片）

病人發病前3日才打流感疫苗 未有足夠時間產生足夠保護力

衞生防護中心表示，初步調查顯示，該少年於發病前三天才接種2025／26年度季節性流感疫苗，由於接種後一般需要兩周身體才能產生足夠保護力，所以他未能受到疫苗保護，因此個案被視為未接種疫苗。

一名家居接觸者同樣確診甲流 症狀輕微

病人在潛伏期內沒有外遊。他其中兩名家居接觸者早前均出現輕微呼吸道感染症狀，當中一名家居接觸者的鼻腔拭子樣本經快速測試後對甲型流感呈陽性反應，但症狀輕微，無需住院。

染甲流併發嚴重肺炎和敗血性休克的少年，在東區尤德夫人那打素醫院兒童深切治療部（PICU )接受進一步治療。（資料圖片）

中心指，在剛結束的夏季流感季節，共錄得25宗涉及兒童流感的嚴重個案，包括三宗死亡個案，涉及的兒童年齡介乎六個月至17歲。當中，20宗（80%）個案沒有接種季節性流感疫苗，包括一宗個案在發病前四天才接種2025／26年度季節性流感疫苗。

衞生防護中心總監徐樂堅（資料圖片/黃浩謙攝）

衞生防護中心總監：天氣寒冷 流感活躍程度可能會再度上升

衞生防護中心總監徐樂堅表示，雖然夏季流感季節已經完結，但隨着天氣在今年首季維持寒冷，而流行病毒株亦不排除會發生改變，流感活躍程度可能會再度上升，冬季流感季節即將到臨。他指，六個月至未滿兩歲的幼兒的季節性流感疫苗接種率只有約23%，雖然較上一季度同期上升約四個百分點，但仍遠低於其他年齡組別的接種率。中心已經透過基層醫療署呼籲家庭醫生，協助鼓勵家長讓子女接種季節性流感疫苗。