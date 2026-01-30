巴士安全帶｜乘客被困45分鐘　警接獲城巴報案　列求警協助

巴士強制佩戴安全帶例生效不足一週，社會爭議不斷。昨日（29日），一名城巴乘客坐車上班，惟下車時無法解開安全帶，最終被困約45分鐘才成功獲救，更因不適需送院治理。城巴其後發現鎖扣內部被一張錫紙阻礙正常運作，質疑有人蓄意破壞安全帶。警方今（30日）回覆指，今早接獲城巴報案，列求警協助。



陳先生昨日早上乘搭795X前往長沙灣上班，他指坐下時安全帶運作良好，沒有任何異樣。打算下車時卻發現安全帶無法解開。（陳先生提供）

一名男乘客昨日（29日）早上11時許，於將軍澳乘坐城巴路線795X上班，遵守法例扣上安全帶，到達美孚準備下車時，發現未能解開安全帶。他曾求助其他乘客幫忙通知車長，其後車長停車了解情況，同時通知公司及報警。

消防、警察及城巴職員及後到場救援，最終消防用約10分鐘鬆開安全帶助其脫困。該安全帶事後未被剪斷，仍扣在座位。該名乘客又指巴士停車無開冷氣，加上被困安全帶逾45分鐘，頭暈不適需送院治理，聲稱會向巴士公司索償醫療費。

城巴發現鎖扣內部被一張錫紙阻礙正常運作，正循有人蓄意破壞安全帶方向調查。（城巴圖片）

城巴昨日稱高度關注事件，下午進一步檢查涉事安全帶後，發現鎖扣內部被一張錫紙阻礙正常運作，正循有人蓄意破壞安全帶方向調查，公司將報警處理。

警方今日回覆指，昨日上午11時28分接報，一架長沙灣往蘇屋邨方向的城巴795X巴士上，一名40多歲男子未能解開安全帶，由於冷氣機關上，該名男子感不適，需要協助，消防到場協助解開安全帶。